закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 16:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два известных минских заведения заявили о своем закрытии

4
  • 16.11.2020, 16:01
  • 5,977
Два известных минских заведения заявили о своем закрытии

Они оштрафованы за поддержку забастовки.

«Боюсь, что история « Хулигана» подошла к концу»

На прошлой неделе стало известно, что культовый бар «Хулиган» на Октябрьской закрывается. Команда проекта попрощалась с гостями «по-английски», не называя причины. Почему бар больше не работает, tut.by попытался узнать у Макса Старцева. Такое решение бизнесмен называет коллективным: на него повлияли проверки, которые прошли как в «Хулигане», так и во многих других столичных заведениях.

— У нас была проверка санстанции, которую мы прошли нормально, и проверка МЧС, чье предписание стало началом всех процессов [по закрытию]. Они нашли у нас определенные нарушения, которые мы исправляли, а потом поняли, что никакого смысла в этом нет.

По словам Макса, ведомство дало бару штраф в 200 базовых величин (5400 рублей). На этой неделе команда проекта запустит несколько активностей, которые помогут ликвидировать бар с наименьшими последствиями для команды и поддержать комьюнити. «Хулигану» объективно нужна помощь, подчеркивает Старцев.

Собеседник не понимает, кто и как составляет списки минских баров и кафе, у которых проводятся аналогичные проверки. Многие из этих заведений уже закрывались и начинали работать заново. «Хулиган» возвращаться к работе пока не планирует.

— Я не знаю, кто решил уничтожить определенные заведения, не знаю, связано ли это с личными позициями людей типа меня, но мы поняли, что из этих списков выйти невозможно. Решили не трепать нервы себе и соседям по зданию, к которым мы не имеем никакого отношения. Все уже эмоционально намучились, мало кто вывозит то, что происходит. Я боюсь, что история «Хулигана» подошла к концу, и пока не готов в этом городе подвергать кого бы то ни было риску и начинать здесь какие-то проекты.

На вопрос, планирует ли Макс оставаться в Минске, у предпринимателя сейчас нет ответа.

«Нас «убили» необоснованные проверки и абсурдные штрафы»

С 16 ноября кафе «Локма» на Хмельницкого, где подают одноименный десерт, закрывается на неопределенный срок. Подробный комментарий о том, почему заведение не будет работать, нам дала Нелли Тройнич. В первую очередь связано это с проверками со стороны различных инстанций:

— 30 октября нас навестил сотрудник МЧС, сказал: «Поступило обращение». Задавал вопросы, сделал заметки и ушел, ничего не сказав. Через несколько дней от МЧС нам пришло «предложение» приостановить свою деятельность до устранения нарушений: инструкция по пожарной безопасности была написана некорректно, отсутствовали копии проекта помещения и установки пожарной сигнализации. Естественно, все недостающие документы мы предоставили сразу же, но это уже ничего не решало. По итогу нам дали два штрафа: руководителю — 25 базовых величин (675 рублей), организации — 190 (5130 рублей).

Одновременно с проверками МЧС в заведении проходили два мониторинга санстанции. Первичный выявил такие нарушения: разводы на полу, отсутствие маркировки на хозинвентаре, не убрана прилегающая к кафе территория. Заведению сказали немедленно закрыться до устранения всех нарушений — их устранили за несколько часов. Но проверки продолжаются до сих пор

Из-за пристального внимания со стороны государственных органов с 16 ноября команда «Локмы» решила приостановить работу.

— Возможно, вам покажется, что штраф порядка 6000 рублей — это не критичная сумма для бизнеса, но для нас это не так. Мы обычные люди, которые все свои сбережения, силы и эмоции вложили в это дело. Нас «убили» необоснованные проверки и столь же абсурдные штрафы за незначительные нарушения. У нас нет ни сил, ни финансов, чтобы противостоять этому «сказано закрыть».

В решении закрываться к тому же сыграли роль эпидемиологическая ситуация и политический кризис в стране. При текущих обстоятельствах сотрудники отказываются привлекать людей рекламой, акциями или другими маркетинговыми решениями.

Закрывается «Локма» на неопределенный, но долгий срок, уточняет Нелли. Она уверена, что «ситуация абсурда» и проблема с коронавирусом не разрешатся в короткие сроки. Во время простоя команда будет думать, как выжить, возможно, будет искать инвестора. На ближайшую неделю план у сотрудников такой: писать жалобы и просьбы, а также идти в суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова