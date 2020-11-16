Два известных минских заведения заявили о своем закрытии 4 16.11.2020, 16:01

5,977

Они оштрафованы за поддержку забастовки.

«Боюсь, что история « Хулигана» подошла к концу»

На прошлой неделе стало известно, что культовый бар «Хулиган» на Октябрьской закрывается. Команда проекта попрощалась с гостями «по-английски», не называя причины. Почему бар больше не работает, tut.by попытался узнать у Макса Старцева. Такое решение бизнесмен называет коллективным: на него повлияли проверки, которые прошли как в «Хулигане», так и во многих других столичных заведениях.

— У нас была проверка санстанции, которую мы прошли нормально, и проверка МЧС, чье предписание стало началом всех процессов [по закрытию]. Они нашли у нас определенные нарушения, которые мы исправляли, а потом поняли, что никакого смысла в этом нет.

По словам Макса, ведомство дало бару штраф в 200 базовых величин (5400 рублей). На этой неделе команда проекта запустит несколько активностей, которые помогут ликвидировать бар с наименьшими последствиями для команды и поддержать комьюнити. «Хулигану» объективно нужна помощь, подчеркивает Старцев.

Собеседник не понимает, кто и как составляет списки минских баров и кафе, у которых проводятся аналогичные проверки. Многие из этих заведений уже закрывались и начинали работать заново. «Хулиган» возвращаться к работе пока не планирует.

— Я не знаю, кто решил уничтожить определенные заведения, не знаю, связано ли это с личными позициями людей типа меня, но мы поняли, что из этих списков выйти невозможно. Решили не трепать нервы себе и соседям по зданию, к которым мы не имеем никакого отношения. Все уже эмоционально намучились, мало кто вывозит то, что происходит. Я боюсь, что история «Хулигана» подошла к концу, и пока не готов в этом городе подвергать кого бы то ни было риску и начинать здесь какие-то проекты.

На вопрос, планирует ли Макс оставаться в Минске, у предпринимателя сейчас нет ответа.

«Нас «убили» необоснованные проверки и абсурдные штрафы»

С 16 ноября кафе «Локма» на Хмельницкого, где подают одноименный десерт, закрывается на неопределенный срок. Подробный комментарий о том, почему заведение не будет работать, нам дала Нелли Тройнич. В первую очередь связано это с проверками со стороны различных инстанций:

— 30 октября нас навестил сотрудник МЧС, сказал: «Поступило обращение». Задавал вопросы, сделал заметки и ушел, ничего не сказав. Через несколько дней от МЧС нам пришло «предложение» приостановить свою деятельность до устранения нарушений: инструкция по пожарной безопасности была написана некорректно, отсутствовали копии проекта помещения и установки пожарной сигнализации. Естественно, все недостающие документы мы предоставили сразу же, но это уже ничего не решало. По итогу нам дали два штрафа: руководителю — 25 базовых величин (675 рублей), организации — 190 (5130 рублей).

Одновременно с проверками МЧС в заведении проходили два мониторинга санстанции. Первичный выявил такие нарушения: разводы на полу, отсутствие маркировки на хозинвентаре, не убрана прилегающая к кафе территория. Заведению сказали немедленно закрыться до устранения всех нарушений — их устранили за несколько часов. Но проверки продолжаются до сих пор

Из-за пристального внимания со стороны государственных органов с 16 ноября команда «Локмы» решила приостановить работу.

— Возможно, вам покажется, что штраф порядка 6000 рублей — это не критичная сумма для бизнеса, но для нас это не так. Мы обычные люди, которые все свои сбережения, силы и эмоции вложили в это дело. Нас «убили» необоснованные проверки и столь же абсурдные штрафы за незначительные нарушения. У нас нет ни сил, ни финансов, чтобы противостоять этому «сказано закрыть».

В решении закрываться к тому же сыграли роль эпидемиологическая ситуация и политический кризис в стране. При текущих обстоятельствах сотрудники отказываются привлекать людей рекламой, акциями или другими маркетинговыми решениями.

Закрывается «Локма» на неопределенный, но долгий срок, уточняет Нелли. Она уверена, что «ситуация абсурда» и проблема с коронавирусом не разрешатся в короткие сроки. Во время простоя команда будет думать, как выжить, возможно, будет искать инвестора. На ближайшую неделю план у сотрудников такой: писать жалобы и просьбы, а также идти в суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».