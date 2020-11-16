Бастующий слесарь «Гродно Азот»: Мне не будет стыдно смотреть детям в глаза, когда они вырастут 16.11.2020, 16:09

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Многие работники гродненского предприятия поддерживают перемены.

Алексей Дорогой, 35 лет, Гродно

Алексей работает на «Гродно Азоте» 15 лет, попал по направлению от училища на должность сварщика, после работал слесарем, а дальше перешел на должность слесаря-ремонтника 5 разряда. Менять работу не собирался – все устраивало. До 9 августа, передает «Белсат».

«Ситуацию изменили выборы. Мне, как и остальным, хотелось смены власти, а также чтобы не было насилия над мирными людьми. 26 октября я с другими сотрудниками «Гродно Азот» вышел к проходной. Всех задержали, доставили в РОВД, где на нас составили протоколы по арт. 23.34 КоАП – за несанкционированный пикет», – рассказывает Алексей.

Требования у рабочих были политические: отставка Лукашенко, новые честные выборы, освобождение политзаключенных и т.д. Всего на проходной 26 октября задержали 33 сотрудника «Гродно Азот». Всех уволили. Как говорит Алексей, на заводе некому работать, поэтому некоторых приняли обратно. Но большинство не вернулось, мол, извиняться не собираются.

«Заказным письмом мне сообщили, что я уволен и нужно забрать трудовую книжку в отделе кадров. Официально причиной увольнения стало нарушение трудовой дисциплины. Но этого в моем случае не было, так как я пришел на проходную в свой выходной день», – объясняет Алексей.

По мнению Алексея, он ничего плохого не сделал, но ходить что-то доказывать не собирается, так как считает, что в Беларуси перестали действовать законы. Сейчас у Алексея нет планов на ближайшее будущее. Он собирается следить за ситуацией. Мол, с удовольствием бы вернулся на свою работу после смены власти.

«Многие мои коллеги поддерживают перемены, но они боятся. Боятся именно быть уволенными, ведь у всех одна проблема – кредиты на жилье, маленькие дети. Но мы не должны опускать руки. Если мы это сделаем – будет конец всему. Люди не должны сдаваться», – считает Алексей.

Дома Алексея поддерживает жена, которая сказала, что они «не пропадут». У них двое детишек. Алексей на «Гродно Азоте» зарабатывал 1100-1200 рублей. Хотя найти работу ему сейчас будет трудно, но он не жалеет ни о чем. «Зато мне не стыдно будет смотреть своим детям в глаза, когда они вырастут», – объяснил Алексей.

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