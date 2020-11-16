Агентство Fitch ухудшило рейтинг для Беларуси 1 16.11.2020, 16:12

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Он упал до негативного.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси на уровне «В», ухудшив прогноз по рейтингу со «стабильного» до «негативного» на фоне продолжающегося в республике политического кризиса, сообщает interfax.by

«Политический кризис после выборов повысил уязвимость. Она также связана с относительно небольшими международными валютными резервами и слабым банковским сектором», - говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.

Эксперты агентства считают, что «усиление политических волнений может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности».

На фоне ослабления белорусского рубля на 18% с начала года в Fitch Ratings ожидают снижения золотовалютных резервов Беларуси к концу текущего года до $7,6 млрд. «Мы прогнозируем сокращение резервов до $6,8 млрд в 2021 году и $6,2 млрд в 2022 году», - отмечает агентство.

Рейтинги Fitch предоставляют профессиональную оценку платежеспособности эмитентов и позволяют инвесторам, опираясь на пласт задокументированной информации, составить прогноз возврата вложенных денежных средств. При анализе эмитента агентство изучает такие основополагающие сегменты, как устойчивость капитала, доход, перспективу развития и структуру руководящих органов. Как говорилось выше, международный рейтинг Fitch подразделен на три категории, каждая из которых отражает потенциальный исход эмитента с точки зрения финансового будущего путем классификации по различным уровням (в зависимости от риска дефолта и устойчивости материального положения).

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