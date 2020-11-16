Латвия внесла в санкционный список Шакуту и Баскова 1 16.11.2020, 16:19

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Также страны Балтии готовят новые персональные санкции в отношении режима Лукашенко.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о совместном со странами Балтии расширении черных списков ответственных за подавление протестов в Беларуси.

Об этом он написал в Twitter.

"На основании закона об иммиграции, я принял решение о включении двух белорусских граждан в список нежелательных в Латвийской Республике лиц, установлении запрета на их въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитируя классика: "Такой хоккей нам не нужен"", - написал Ринкевичс.

По его словам, Латвия приняла решение запретить въезд двум гражданам Беларуси - связанному со старшим сыном Лукашенко кикбоксеру Дмитрию Шакуте, а также главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, которых подозревают в причастности к смерти активиста Романа Бондаренко.

Kopā ar Lietuvu un Igauniju drīzumā paplašināsim “melnos sarakstus”, iekļaujot tos, kuri turpina vardarbīgi apspiest miermīlīgos protestus Baltkrievijā. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 16, 2020

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