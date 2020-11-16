закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 16:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Латвия внесла в санкционный список Шакуту и Баскова

1
  • 16.11.2020, 16:19
  • 1,739
Латвия внесла в санкционный список Шакуту и Баскова

Также страны Балтии готовят новые персональные санкции в отношении режима Лукашенко.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о совместном со странами Балтии расширении черных списков ответственных за подавление протестов в Беларуси.

Об этом он написал в Twitter.

"На основании закона об иммиграции, я принял решение о включении двух белорусских граждан в список нежелательных в Латвийской Республике лиц, установлении запрета на их въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитируя классика: "Такой хоккей нам не нужен"", - написал Ринкевичс.

По его словам, Латвия приняла решение запретить въезд двум гражданам Беларуси - связанному со старшим сыном Лукашенко кикбоксеру Дмитрию Шакуте, а также главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, которых подозревают в причастности к смерти активиста Романа Бондаренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова