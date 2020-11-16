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Ученые изучили грунт Марса на плодородные способности

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  • 16.11.2020, 16:37
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Ученые изучили грунт Марса на плодородные способности
Фото: planet-today.ru

Главной целью было выявить способность к выращиванию растений.

Одни из возможных будущих обитателей марсианских просторов являются люди. К сожалению, для того что бы удобрить и насытить марсианский грунт, потребуется огромное количество плодородной земной почвы. Для того чтобы решить проблему качества марсианской земли, ученые из Америки создали искусственную модель смеси марсианской почвы, и провели исследования на предмет возможного плодородия, пишет lenta.ua.

Результаты данного исследования были опубликованы в научном издании Icarus. Изменение климатических условий Марса, для приведения температуры и экологических условий в пригодное для жизни место, является одной из самых сложных, но в то же время и увлекательных для мировой науки задач. Главной проблемой в будущих исследованиях, а также в освоении Марса является наладка производства продуктов питания. Ученые заверяют, что для данного процесса нужны специальные теплицы.

В изучении космического пространства, а также объектов расположенных на сравнительно небольшом отдалении от Земли, принимало участие множество космических кораблей и машин. Многие доставили на Землю образцы лунного и марсианского грунта. Ученые смогли создать их имитацию в лабораторных условиях и провести эксперименты, главной целью которых являлось выявить способность к выращиванию растений. Многие опыты завершились успешно, но полный химический состав такого грунта до сих пор не полностью известен. Исследователи заверяют, что грунт с Марса содержит достаточное количество азота, калия и фосфора необходимого для питания растений.

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