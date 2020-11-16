Каждому воздастся Андрей Литвин

16.11.2020, 16:48

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Бело-красно-белый флаг для чернорубашечников — это современная звезда Давида.

Что тут скажешь. В принципе - дожил.

Дожил в городе-герое. Человек, для которого «никто не забыт и ничто не забыто» - не буквы на крыше дома и не пустые слова.

Человек, который на ватных ногах ходил по дому-музею Анны Франк, чуть не потерял сознание первый раз спустившись в Яму, плакавший ребенком, узнав, что маленький сквер в Масюковщине - это Шталаг; и взрослым, в Белостоке, у стенда с описанием истории уничтожения местного гетто. Человек, который так и не решился на поворот за Катовице и пролетел Освенцим, стараясь не думать и не вспоминать фото, что видел и гоня мысли, что помнит эта земля. Человек с богатым воображением, да...

Человек, у которого оба деда воевали против спортивных парней в черной форме, а бабушка жены бежала с семьей в товарном вагоне из оккупированного Витебска, потому что все уже знали, что эти «красавцы» делают с евреями. Доехали не все...

И ведь «окончательное решение еврейского вопроса» оно ведь тоже не сразу возникло. Не внезапно. Постепенно.

Сначала начали много плохого писать в газетах и говорить по радио (телевизоры еще не подвезли, справлялись). Говорили о том, как они мешают жить. Как они готовят заговор на деньги из-за границы. Какие они коварные и лживые.

Потом начали хватать на улице, громить дома и квартиры. Оказалось, что в этом случае «иногда не до законов» и можно избить и покалечить.

И вообще, валить бы им всем из страны. А вообще давайте сделаем это законом и в данном конкретном случае лишение гражданства и эмиграцию сделаем принудительной.

А те, кто остался, очень хорошо, что они и так живут в «богатеньких районах» и легко эти районы контролировать и в этих районах уж точно не до законов. Закон там один - чернорубашечникам можно все. Местным - нельзя ничего. И пусть только хоть один «попробует прикоснуться к военнослужащему».

Гетто «Каскад»...

Гетто «Новая Боровая»...

(список растет, теперь еще и гетто «Площадь Перемен»)

И вот так, тихо, незаметно шажок за шажком и пришел 1942.

И вот так, тихо, незаметно шажок за шажком и пришел 2020. И все завертелось...

Сначала только мужчин, женщин нельзя.

Так, можно уже и женщин, пенсов не трогаем.

Берем пенсов.

Берем студентов.

Бить нельзя. Бить можно.

Пытать, если БЧБшник не только можно, но и нужно. От них все зло. Они фашисты, за заграничные деньги.

Душить баб.

В камерах пусть гадят под себя.

Ловить на улицах.

Ловить в квартирах, пленных не брать.

11.11 стало можно убивать и во дворах.

Когда уже кто из местных, любителей первых 5 каналов телевизора, поедателей пропаганды дойдет.

Когда уже кто из заграничных «сочувствующих», чтоб не как «в Украине», «только не надо Майдан» и «вы войны хотите» перестает желать мне/нам «не рыпаться» и молчать, поменяет источник информации, перестанет думать клише головы из RT, livenews и прочего «геббельс-тв» и начнет думать сам. Начнет мыслить, видеть, строить параллели и наконец допетрит:

Они тоже молчали.

Они тоже тогда, до 19 мать его 42 года не могли поверить, что дна нет. Его нет на самом деле. И по шажочку, не сразу, постепенно, нас тоже всех начнут уничтожать.

Решать белорусский вопрос также, как решали тогда еврейский (а затем славянский...).

Когда вы перестанете слушать, рассказывать, воспроизводить и нести хрень про коллаборационистский флаг - вы наконец поймете: фашизм - это не символы. Фашизм - это поступки.

БЧБ для правящих и их черносотенцев - это наша современная белорусская звезда Давида.

Для них мы - мыло. Для них я - унтерменш.

Они не видят себя со стороны.

Не понимают как выглядит их форма, на что похожи их автопробеги (факелов не хватает, да),

где с броневиков звучала похожая патриотическая жизнерадостная музыка, аккомпанируя надвигающейся шеренге в шлемах, как сочувствующие граждане и офицеры в гражданском когда-то громили дворы и врывались в квартиры...

А еще растоптать поминальную лампадку - это ж как менору расколотить. Желательно об голову хозяина. Почетно и патриотично.

А мы все это видим.

И должны видеть аналогии, чтобы понять что будет дальше. Чтобы поверить - да, блин, да!

И в 21-м веке вот на этой вот самой земле где «кожны чацьверты». Где «Никто не забыт и ничто - не забыто» вот это вот все снова возможно! И оно уже наступило!

Увидеть, понять и осознать, чтобы остановить!

Нас, унтерменшей - 97%.

Пора!

Андрей Литвин, белорус, отец евреек, унтерменш.

P.S.: А еще я очень сильно надеюсь. Нет, я уверен, что у нас будет свой центр Симона Визенталя. И каждому воздастся...

Андрей Литвин, «Фейсбук»

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