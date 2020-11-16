Пашинян принял решение отправить главу МИД Армении отставку
- 16.11.2020, 16:51
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Он занимал этот пост с 12 мая 2018 года.
Премьер-министр Армении принял решение отправить в отставку министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом Никол Пашинян заявил сегодня в Национальном собрании, отвечая на вопросы депутатов, сообщает azatutyun.am.
Через несколько минут после этого заявления пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян опубликовала в Facebook запись о том, что Зограб Мнацаканян представил заявление об отставке.