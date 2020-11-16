Пашинян принял решение отправить главу МИД Армении отставку 16.11.2020, 16:51

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян

фото: official publication

Он занимал этот пост с 12 мая 2018 года.

Премьер-министр Армении принял решение отправить в отставку министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом Никол Пашинян заявил сегодня в Национальном собрании, отвечая на вопросы депутатов, сообщает azatutyun.am.

Через несколько минут после этого заявления пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян опубликовала в Facebook запись о том, что Зограб Мнацаканян представил заявление об отставке.

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