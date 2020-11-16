закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пашинян принял решение отправить главу МИД Армении отставку

  • 16.11.2020, 16:51
  • 1,188
Пашинян принял решение отправить главу МИД Армении отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян
фото: official publication

Он занимал этот пост с 12 мая 2018 года.

Премьер-министр Армении принял решение отправить в отставку министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом Никол Пашинян заявил сегодня в Национальном собрании, отвечая на вопросы депутатов, сообщает azatutyun.am.

Через несколько минут после этого заявления пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян опубликовала в Facebook запись о том, что Зограб Мнацаканян представил заявление об отставке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова