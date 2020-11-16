Инженер по организации грузоперевозок ММЗ присоединился к забастовке

Инженер по организации грузоперевозок ММЗ присоединился к забастовке3
- 16.11.2020, 17:27
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С каждым днем все больше работников требует суда над карателями и отставки Лукашенко.
Bсё больше работников со всех предприятий требуют прекращения насилия, справедливого суда над карателями и отставки Лукашенко!
Сегодня еще один моторостроитель, Роман Кувашов, инженер по организации грузоперевозок ММЗ, присоединился к общереспубликанской забастовке, пишет телеграм-канал «Баста».
С каждым днём всё больше работников со всех предприятий требуют прекращения насилия, справедливого суда над карателями и отставки Лукашенко!