Инженер по организации грузоперевозок ММЗ присоединился к забастовке 3 16.11.2020, 17:27

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С каждым днем все больше работников требует суда над карателями и отставки Лукашенко.

Bсё больше работников со всех предприятий требуют прекращения насилия, справедливого суда над карателями и отставки Лукашенко!

Сегодня еще один моторостроитель, Роман Кувашов, инженер по организации грузоперевозок ММЗ, присоединился к общереспубликанской забастовке, пишет телеграм-канал «Баста».

С каждым днём всё больше работников со всех предприятий требуют прекращения насилия, справедливого суда над карателями и отставки Лукашенко!

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