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Инженер по организации грузоперевозок ММЗ присоединился к забастовке

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  • 16.11.2020, 17:27
  • 2,836
Инженер по организации грузоперевозок ММЗ присоединился к забастовке

С каждым днем все больше работников требует суда над карателями и отставки Лукашенко.

Bсё больше работников со всех предприятий требуют прекращения насилия, справедливого суда над карателями и отставки Лукашенко!

Сегодня еще один моторостроитель, Роман Кувашов, инженер по организации грузоперевозок ММЗ, присоединился к общереспубликанской забастовке, пишет телеграм-канал «Баста».

С каждым днём всё больше работников со всех предприятий требуют прекращения насилия, справедливого суда над карателями и отставки Лукашенко!

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