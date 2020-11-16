Азербайджанский газ пришел в Европу 6 16.11.2020, 17:31

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фото с сайта: teknoblog.ru

Баку удалось опередить «Газпром» с завершением альтернативного «Турецкому потоку» проекта.

Крупнейший газовый проект Азербайджана по запуску поставок газа Каспийского моря в Европу официально завершен.

Трансадриатический трубопровод (Trans Adriatic Pipeline, TAP) - последний элемент Южного газового коридора, соединяющего месторождение Шах-Дениз с Южной и Западной Европой, - готов к началу коммерческих поставок.

Как сообщает «Интерфакс», об этом объявил консорциум TAP AG, совладельцами которого являются азербайджанская SOCAR (20%) и британская BP (20%).

Трубопроводная система протяженностью 3,5 тысячи километров - от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании - «впервые изменит энергетическую карту Каспийского региона, соединив его газовые запасы с Европой», говорится в заявлении TAP.

Первый этап проекта - Трансанатолийский газопровод (TANAP) - был завершен в конце 2019 года и уже качает азербайджанский газ в Турцию. Вторая нитка выведет его на итальянский газовый рынок, который был изначальной целью конкурирующего российского проекта, который изначально назывался «Южный поток», а затем переименован в «Турецкий поток» после отказа Болгарии принять трубу в 2014 году.

Суммарная мощность азербайджанского газопровода составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд будет закупать Турция, а 10 млрд - страны ЕС.

Пропускная способность TAP позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

«Проекты Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз и "Южный газовый коридор" (ЮГК) реализованы в полном объеме. Это позволит нам до конца этого года начать поставки первого газа из Азербайджана в Европу и тем самым достичь главной цели, заявленной с начала реализации проекта», - подчеркивает консорциум TAP AG.

Азербайджану удалось опередить «Газпром» с завершением альтернативного «Турецкому потоку» проекта, который получил одобрение властей ЕС, настроенных на диверсификацию поставок газа.

«Турецкий поток» сможет качать газ в Европу не раньше чем через год. Венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ в июне утвердил план инвестиций в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб м газа в год.

Пропускная способность газопровода на южной точке входа, то есть со стороны Сербии, должна быть обеспечена к октябрю 2021 года.

Предназначенная для Европы вторая нитка «Турецкого потока» рассчитана на 15,75 млрд кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд отведено для Болгарии, 2,5 млрд - для Сербии, 6 млрд - для Венгрии.

Оставшиеся 3,75 млрд кубов могут поставляться в Словакию и Австрию - до хаба в Баумгартене.

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