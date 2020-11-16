закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 20:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азербайджанский газ пришел в Европу

6
  • 16.11.2020, 17:31
  • 5,749
Азербайджанский газ пришел в Европу
фото с сайта: teknoblog.ru

Баку удалось опередить «Газпром» с завершением альтернативного «Турецкому потоку» проекта.

Крупнейший газовый проект Азербайджана по запуску поставок газа Каспийского моря в Европу официально завершен.

Трансадриатический трубопровод (Trans Adriatic Pipeline, TAP) - последний элемент Южного газового коридора, соединяющего месторождение Шах-Дениз с Южной и Западной Европой, - готов к началу коммерческих поставок.

Как сообщает «Интерфакс», об этом объявил консорциум TAP AG, совладельцами которого являются азербайджанская SOCAR (20%) и британская BP (20%).

Трубопроводная система протяженностью 3,5 тысячи километров - от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании - «впервые изменит энергетическую карту Каспийского региона, соединив его газовые запасы с Европой», говорится в заявлении TAP.

Первый этап проекта - Трансанатолийский газопровод (TANAP) - был завершен в конце 2019 года и уже качает азербайджанский газ в Турцию. Вторая нитка выведет его на итальянский газовый рынок, который был изначальной целью конкурирующего российского проекта, который изначально назывался «Южный поток», а затем переименован в «Турецкий поток» после отказа Болгарии принять трубу в 2014 году.

Суммарная мощность азербайджанского газопровода составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд будет закупать Турция, а 10 млрд - страны ЕС.

Пропускная способность TAP позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

«Проекты Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз и "Южный газовый коридор" (ЮГК) реализованы в полном объеме. Это позволит нам до конца этого года начать поставки первого газа из Азербайджана в Европу и тем самым достичь главной цели, заявленной с начала реализации проекта», - подчеркивает консорциум TAP AG.

Азербайджану удалось опередить «Газпром» с завершением альтернативного «Турецкому потоку» проекта, который получил одобрение властей ЕС, настроенных на диверсификацию поставок газа.

«Турецкий поток» сможет качать газ в Европу не раньше чем через год. Венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ в июне утвердил план инвестиций в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб м газа в год.

Пропускная способность газопровода на южной точке входа, то есть со стороны Сербии, должна быть обеспечена к октябрю 2021 года.

Предназначенная для Европы вторая нитка «Турецкого потока» рассчитана на 15,75 млрд кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд отведено для Болгарии, 2,5 млрд - для Сербии, 6 млрд - для Венгрии.

Оставшиеся 3,75 млрд кубов могут поставляться в Словакию и Австрию - до хаба в Баумгартене.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова