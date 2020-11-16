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Белорусские партизаны повредили машину Лукашенко

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  • 16.11.2020, 17:35
  • 43,504
Белорусские партизаны повредили машину Лукашенко

Власти признают, что земля горит у них под ногами.

МВД сообщает, что «следственными органами возбуждено дело в связи с повреждением служебного автотранспорта с помощью размещения на автодорогах металлических шипов вблизи деревень Острошицкий Городок и Белые Лужи», пишет «Радыё Свабода».

В Острошицком Городке находится одна из резиденций Александра Лукашенко. В Острошицкой школе до прошлогоднего года учился Николай Лукашенко.

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