закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 20:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самый большой страх Владимира Путина

15
  • 16.11.2020, 17:47
  • 10,417
Самый большой страх Владимира Путина

Перспектива всенародных демонстраций становится все реальнее.

На минувшей неделе комитет по законодательству российской Думы одобрил автоматически законопроект, гарантирующий бывшему президенту пожизненный иммунитет от судебного преследования, в соответствии с которым ему не могут предъявлять уголовные и административные обвинения, не могут задержать, арестовать или подвергнуть обыску. Этот статус может быть изменен только соглашением верховного и конституционного судов и двумя третями голосов обеих палат парламента. То есть практически это невозможно, пишет сайт «Детали».

Этот шаг следует за законодательной инициативой присвоения бывшему президенту России статуса пожизненного сенатора – как у чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

Один из самых известных российских оппозиционеров, журналист Владимир Кара-Мурза в публикации для Washington Post пишет, что спешность этих инициатив вызвала любопытство на Западе – особенно после появления в западной прессе слухов о проблемах со здоровьем Путина и его возможной отставке до конца года.

«Причиной этих законодательных инициатив была, по утверждению его соавтора сенатора Клишаса, защита от «необоснованного преследования бывшего главы государства». Подобная мотивировка была и у защиты диктаторов Слободана Милошевича и Альберто Фуджимори, – пишет Кара-Мурза. – Но Клишас лишь подтвердил то, что уже давно было известно: самый большой страх Путина – что он может понести ответственность, если потеряет президентское кресло.

Страх его понятен. За два десятилетия у власти Путин совершил многое, за что должен нести ответственность в соответствии как с внутренним, так и с международным законодательством. Он подавлял выборы, сажал в тюрьму оппонентов, заставлял молчать прессу, он причастен к прочим преступлениям и зверствам в войнах в Чечне, в Грузии, в Украине и Сирии. Открыт еще и вопрос личного участия Путина в совершении преступлений, например, в убийстве Бориса Немцова: в недавнем отчете ОБСЕ содержатся показания свидетеля (которые, что неудивительно, не приняло во внимание российское следствие) о том, где и как Путин отдавал приказ об убийстве.

Российские ученые юристы и адвокаты-правозащитники детально зафиксировали эти и иные возможные преступления в новом документе, закладывающем основу переходной юстиции в постпутинской России. Применяются и примеры других стран, имеющих наследия авторитарных режимов – от Чили и Сальвадора до ЮАР и бывшей Югославии. Авторы строят юридическую базу для привлечения к ответственности за спонсируемые государством преступления, избегая случаев линчевания и казни без суда и следствия, как было с Чаушеску и Каддафи – но и избегая риска безнаказанности, как произошло в России в отношении компартии и КГБ после крушения Советского Союза.

Переходная юстиция проложит маршрут к возврату России на путь демократии. «Окно возможностей» открывается неожиданно, и тогда надо действовать быстро. Будет крайне опасно, если общество придет к этому неподготовленным.

Мир уже видит, что Путин готовится. Как бы он ни отдалился от реальности за 20 лет пребывания у власти, ему сложно не видеть предупреждающих сигналов – уличные протесты в Москве и Хабаровске, унизительный проигрыш правящей партии на местных выборах, падение рейтинга, рост популярности Алексея Навального. Выборы президента в России должны состояться 2024 году, и, скорее всего, ими будут манипулировать так же, как всегда. Но перспектива всенародных демонстраций, вроде тех, из-за которых рушились режимы на постсоветском пространстве, становится все реальнее.

Последние законодательные инициативы – попытка заполучить страховой полис. Но проблема Путина заключается в том, что свергнутые диктаторы редко преследуются по законам, которые они сами же ранее написали».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова