Самый большой страх Владимира Путина 15 16.11.2020, 17:47

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Перспектива всенародных демонстраций становится все реальнее.

На минувшей неделе комитет по законодательству российской Думы одобрил автоматически законопроект, гарантирующий бывшему президенту пожизненный иммунитет от судебного преследования, в соответствии с которым ему не могут предъявлять уголовные и административные обвинения, не могут задержать, арестовать или подвергнуть обыску. Этот статус может быть изменен только соглашением верховного и конституционного судов и двумя третями голосов обеих палат парламента. То есть практически это невозможно, пишет сайт «Детали».

Этот шаг следует за законодательной инициативой присвоения бывшему президенту России статуса пожизненного сенатора – как у чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

Один из самых известных российских оппозиционеров, журналист Владимир Кара-Мурза в публикации для Washington Post пишет, что спешность этих инициатив вызвала любопытство на Западе – особенно после появления в западной прессе слухов о проблемах со здоровьем Путина и его возможной отставке до конца года.

«Причиной этих законодательных инициатив была, по утверждению его соавтора сенатора Клишаса, защита от «необоснованного преследования бывшего главы государства». Подобная мотивировка была и у защиты диктаторов Слободана Милошевича и Альберто Фуджимори, – пишет Кара-Мурза. – Но Клишас лишь подтвердил то, что уже давно было известно: самый большой страх Путина – что он может понести ответственность, если потеряет президентское кресло.

Страх его понятен. За два десятилетия у власти Путин совершил многое, за что должен нести ответственность в соответствии как с внутренним, так и с международным законодательством. Он подавлял выборы, сажал в тюрьму оппонентов, заставлял молчать прессу, он причастен к прочим преступлениям и зверствам в войнах в Чечне, в Грузии, в Украине и Сирии. Открыт еще и вопрос личного участия Путина в совершении преступлений, например, в убийстве Бориса Немцова: в недавнем отчете ОБСЕ содержатся показания свидетеля (которые, что неудивительно, не приняло во внимание российское следствие) о том, где и как Путин отдавал приказ об убийстве.

Российские ученые юристы и адвокаты-правозащитники детально зафиксировали эти и иные возможные преступления в новом документе, закладывающем основу переходной юстиции в постпутинской России. Применяются и примеры других стран, имеющих наследия авторитарных режимов – от Чили и Сальвадора до ЮАР и бывшей Югославии. Авторы строят юридическую базу для привлечения к ответственности за спонсируемые государством преступления, избегая случаев линчевания и казни без суда и следствия, как было с Чаушеску и Каддафи – но и избегая риска безнаказанности, как произошло в России в отношении компартии и КГБ после крушения Советского Союза.

Переходная юстиция проложит маршрут к возврату России на путь демократии. «Окно возможностей» открывается неожиданно, и тогда надо действовать быстро. Будет крайне опасно, если общество придет к этому неподготовленным.

Мир уже видит, что Путин готовится. Как бы он ни отдалился от реальности за 20 лет пребывания у власти, ему сложно не видеть предупреждающих сигналов – уличные протесты в Москве и Хабаровске, унизительный проигрыш правящей партии на местных выборах, падение рейтинга, рост популярности Алексея Навального. Выборы президента в России должны состояться 2024 году, и, скорее всего, ими будут манипулировать так же, как всегда. Но перспектива всенародных демонстраций, вроде тех, из-за которых рушились режимы на постсоветском пространстве, становится все реальнее.

Последние законодательные инициативы – попытка заполучить страховой полис. Но проблема Путина заключается в том, что свергнутые диктаторы редко преследуются по законам, которые они сами же ранее написали».

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