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Берлин о насилии со стороны белорусский властей: Это должно закончиться

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  • 16.11.2020, 18:03
  • 10,584
Берлин о насилии со стороны белорусский властей: Это должно закончиться

Официальное заявление правительства Германии.

Берлин не забудет репрессии и насилие в Беларуси, призывает белорусское правительство прекратить это, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает interfax.by.

По его словам, правительство страны снова и снова применяет «репрессии» в отношении своих граждан.

«Это должно закончиться. Федеральное правительство обновляет призыв к конструктивному диалогу между властями Беларуси и оппозиции. Мы не забудем репрессии и насилие», - сказал Зайберт.

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