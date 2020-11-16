Берлин о насилии со стороны белорусский властей: Это должно закончиться 11 16.11.2020, 18:03

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Официальное заявление правительства Германии.

Берлин не забудет репрессии и насилие в Беларуси, призывает белорусское правительство прекратить это, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает interfax.by.

По его словам, правительство страны снова и снова применяет «репрессии» в отношении своих граждан.

«Это должно закончиться. Федеральное правительство обновляет призыв к конструктивному диалогу между властями Беларуси и оппозиции. Мы не забудем репрессии и насилие», - сказал Зайберт.

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