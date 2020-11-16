Берлин о насилии со стороны белорусский властей: Это должно закончиться

Берлин о насилии со стороны белорусский властей: Это должно закончиться11
- 16.11.2020, 18:03
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Официальное заявление правительства Германии.
Берлин не забудет репрессии и насилие в Беларуси, призывает белорусское правительство прекратить это, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает interfax.by.
По его словам, правительство страны снова и снова применяет «репрессии» в отношении своих граждан.
«Это должно закончиться. Федеральное правительство обновляет призыв к конструктивному диалогу между властями Беларуси и оппозиции. Мы не забудем репрессии и насилие», - сказал Зайберт.