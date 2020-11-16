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В Шарковщине бело-красную шубу Деда Мороза поменяли на синюю

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  • 16.11.2020, 18:15
  • 6,256
В Шарковщине бело-красную шубу Деда Мороза поменяли на синюю
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Властям везде мерещится бело-красно-белый флаг?

Закупку из одного источника сценических костюмов Деда Мороза и Снегурочки проводит Шарковщинский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций, сообщает vitebsk.cc. Согласно документации, приобретается синий костюм Деда Мороза и белый — Снегурочки. Ориентировочная стоимость первого составляет 500 рублей, второго – 400.

Костюмы должны поставить заказчику до 7 декабря, оплачивается закупка за счет бюджетных средств.

Трудно сказать, с чем связан отход от каноничного красного цвета шубы деда мороза, установившегося еще в советские времена. Возможно, что на такое решение повлияло и то, что у белорусских властей сочетание красного и белого попало в сильную опалу с началом в стране протестов. Доходило до того, что на машины «скорой» дорисовывали зеленую линию.

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