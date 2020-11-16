закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 20:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главный инфекционист США очертил сроки вакцинации от коронавируса

3
  • 16.11.2020, 18:45
  • 4,322
Главный инфекционист США очертил сроки вакцинации от коронавируса
Фото: Reuters

Еще одна вакцина показала свою эффективность.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ожидает, что вакцинация от коронавируса начнется уже в декабре.

Об этом пишет CNN.

По его словам, первые прививки от COVID-19 начнут делать «ближе к концу декабря, а не в начале декабря». Первыми вакцинируют людей из группы риска: медиков, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

«Я думаю, что все остальные начнут вакцинироваться к концу апреля. На это уйдет пара месяцев — май, июнь, июль», — сказал главный инфекционист США.

Тем временем немецкая компания BioNTech, которая разработала вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, заявила, что первые поставки вакцины ожидаются в конце года — начале 2021 года.

В США за минувшие шесть дней зарегистрировали 1 млн новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 выявили у 11 млн человек, более 246 тысяч человек умерли, включая 1 266 за минувшие сутки.

За последний месяц сразу две разрабатываемые вакцины от коронавируса показали обнадеживающие результаты.

Вакцина разработки немецкой компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer предотвратила 90% случаев заражения в исследовании с десятками тысяч добровольцев. Цена за дозу этой вакцины в США будет держаться в районе $19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова