Главный инфекционист США очертил сроки вакцинации от коронавируса 3 16.11.2020, 18:45

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Фото: Reuters

Еще одна вакцина показала свою эффективность.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ожидает, что вакцинация от коронавируса начнется уже в декабре.

Об этом пишет CNN.

По его словам, первые прививки от COVID-19 начнут делать «ближе к концу декабря, а не в начале декабря». Первыми вакцинируют людей из группы риска: медиков, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

«Я думаю, что все остальные начнут вакцинироваться к концу апреля. На это уйдет пара месяцев — май, июнь, июль», — сказал главный инфекционист США.

Тем временем немецкая компания BioNTech, которая разработала вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, заявила, что первые поставки вакцины ожидаются в конце года — начале 2021 года.

В США за минувшие шесть дней зарегистрировали 1 млн новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 выявили у 11 млн человек, более 246 тысяч человек умерли, включая 1 266 за минувшие сутки.

За последний месяц сразу две разрабатываемые вакцины от коронавируса показали обнадеживающие результаты.

Вакцина разработки немецкой компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer предотвратила 90% случаев заражения в исследовании с десятками тысяч добровольцев. Цена за дозу этой вакцины в США будет держаться в районе $19.

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