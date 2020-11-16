Алиев приехал в Нагорный Карабах 16.11.2020, 19:11

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Ильхам Алиев в городе Горадиз

Фото: Скриншот

Президент Азербаджана посетил Физулинский и Джебраильский районы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, расположенные в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает его пресс-служба в понедельник, 16 ноября.

"Сегодня президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе города Физули и Джебраил", – говорится в коротком сообщении.

Также стала известно, что президентский кортеж Ильхама Алиева заметили в Горадизе Физулинского района. Соответствующее видео появилось в YouTube.

На ролике видно, как из одного из автомобилей президентского кортежа выходит Алиев в военной форме. Он приветствует людей вокруг, а те аплодируют и встречают его радостными криками.

Впоследствии люди начали скандировать: "Карабах!".

Напомним, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены почти две тысячи российских миротворцев.

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