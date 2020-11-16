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Возле Международной федерации хоккея в Цюрихе прошел пикет против проведения ЧМ в Беларуси

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  • 16.11.2020, 19:28
  • 1,832
Возле Международной федерации хоккея в Цюрихе прошел пикет против проведения ЧМ в Беларуси

Активисты обратили внимание на многочисленное нарушение прав человека в стране.

Сегодня прошел пикет возле Международной федерации хоккея на льду в Цюрихе. В эти дни Федерация должна принять решение о Чемпионате мира по хоккею в Беларуси в 2021 году.

Об этом сообщили Charter97.org.

Ассоциация Razam.ch обратилась к Федерации в открытом письме и призвала перенести Чемпионат мира в другую страну в связи с проблемами безопасности и многочисленными нарушениями прав человека в Беларуси.

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