Возле Международной федерации хоккея в Цюрихе прошел пикет против проведения ЧМ в Беларуси 2 16.11.2020, 19:28

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Активисты обратили внимание на многочисленное нарушение прав человека в стране.

Сегодня прошел пикет возле Международной федерации хоккея на льду в Цюрихе. В эти дни Федерация должна принять решение о Чемпионате мира по хоккею в Беларуси в 2021 году.

Об этом сообщили Charter97.org.

Ассоциация Razam.ch обратилась к Федерации в открытом письме и призвала перенести Чемпионат мира в другую страну в связи с проблемами безопасности и многочисленными нарушениями прав человека в Беларуси.

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