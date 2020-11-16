Беременной белоруске судья Андрей Млечко назначил арест на 25 суток 11 16.11.2020, 19:37

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Силовики в воскресенье на «Площади перемен»

Фото: TUT.BY

По закону, административный арест не может быть назначен беременной женщине.

16 ноября в суде Фрунзенского района рассматривалось дело минчанки Виктории, которую вместе с мамой задержали вчера на «Площади перемен». По словам девушки, они не участвовали в митинге и не сопротивлялись милиции, как указано в протоколе. Также Виктория сообщила суду, что накануне сделала тест на беременность, и он оказался положительным. Судья Андрей Млечко постановил назначить административный арест на 25 суток, передает tut.by.

По материалам дела, Викторию задержали 15 ноября около 16.40 возле дома на улице Червякова, 62. Здесь находится так называемая «Площадь перемен», где вчера собрались участники воскресного марша. В протоколе отмечено, что девушка приняла участие в несанкционированном митинге, также при задержании отказывалась проследовать в служебный транспорт для разбирательства во Фрунзенском РУВД, вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, упиралась, бросалась в драку, хваталась за форменное обмундирование милиционера. По итогу ей вменяли две статьи КоАП: ч. 3 ст. 23.34 (Повторное за год участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (Неповиновение законному требованию сотрудника милиции). Пояснения по делу дали милиционеры с измененными данными (это противоречит ПИКоАП). Судья отказал в ходатайстве вызвать на процесс маму девушки, которая была свидетелем задержания.

Сама Виктория суду пояснила, что 15 ноября встретилась с мамой в районе ЦУМа, они ходили за покупками. Позже мама предложила пойти на «Площадь перемен», где никогда раньше не была, но читала о ней в новостях. Принимать участия в митинге, по словам Виктории, они не планировали. Также девушка сообщила суду, что накануне, в субботу, сделала тест на беременность, и результат оказался положительным. Судья Млечко уточнил, есть ли у задержанной справка из медучреждения, которая подтверждает ее беременность, на что Виктория пояснила, что планировала записаться к врачу в понедельник, но не успела, так как ее задержали в воскресенье.

По закону, административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП). Мы пытались получить комментарий в суде Фрунзенского района Минска, однако там нам лишь подтвердили решение — 25 суток ареста. Виктория на время судебного процесса находилась в изоляторе на Окрестина.

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