Что важно знать о Майе Санду — первой женщине на посту президента Молдовы 3 16.11.2020, 19:48

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Майя Санду – реформатор и экономист с мировым опытом.

48-летняя экономист Майя Санду избрана новым президентом Молдовы — во втором туре выборов она победила действующего главу государства Игоря Додона, который руководил страной с 2016 года.

По итогам голосования 15 ноября Санду опередила Додона на 15%. Ее поддержали 57,75% избирателей, тогда как действующего президента — 42,25%.

«Новое время» рассказывает о главных фактах биографии Майи Санду, которая станет первой женщиной-президентом в истории независимой Молдовы и намерена сблизить ее с ЕС.

Экономист с гарвардским дипломом

Майя Санду родилась в одном из сел Фалештского района Молдовы, который расположен в северо-западной части страны и граничит с Румынией. Ее мама преподавала в школе, а отец был ветеринарным врачом. До 17 лет, когда она поступила на учебу в Кишинев, Санду жила на своей малой родине.

Санду получила экономическое образование, причем защитила несколько дипломов не только в Молдове, но и на Западе.

В годы развала СССР она училась в Академии экономического образования Молдовы, позже во второй половине 90-х изучала международные отношения в Академии госуправления при президенте Молдовы. В 2010 году Санду окончила Школу управления им. Джона Ф. Кеннеди (также известна как Гарвардская школа Кеннеди — один из факультетов Гарвардского университета, готовящий специалистов в области госуправления, экономического развития и политологии).

Карьера во Всемирном банке и Минэкономики Молдовы

Свою карьеру экономиста, а затем и политика Майя Санду изначально ориентировала на сотрудничество Молдовы со странами Европы и Запада.

В 1994 году она получила должность главного специалиста в департаменте внешнеэкономических отношений Минэкономики Молдовы. Тогда Санду руководила отделом, который отвечал за сотрудничество страны с Европейским Союзом и странами Черноморского бассейна.

Уже в 1996 году она стала консультантом, а вскоре и фактическим замглавы главного управления Минэкономики по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

Фото: Майя Санду / Facebook

В конце 90-х — начале 2000-х работала в представительстве Всемирного банка в Молдове, занимая должность консультанта, а затем экономиста. После нескольких лет работы в молдавских госструктурах она вновь вернулась во Всемирный банк (ВБ) — теперь уже в вашингтонский офис этой организации как советник исполнительного директора ВБ (2010−2012 годы).

В промежутке до этого (2005−2009 годы) Санду успела возглавить управление макроэкономической политики и программ развития Минэкономики Молдовы, затем координировала программы ООН по развитию в Молдове, а после занимала должность консультанта по реформе центрального публичного управления в своей стране.

Путь в политике: министр-реформатор, глава правительства, кандидат в президенты

В 2012 году Майя Санду впервые вошла в состав правительства Молдовы — три года она руководила Министерством просвещения (образования). За это время она инициировала ряд реформ: были ужесточены правила проведения национальных экзаменов (в том числе благодаря техническому оснащению центров экзаменации), разработан проект нового Кодекса об образовании.

«Я видела, как работают в цивилизованных странах, и я вернулась домой, чтобы внести свой вклад в развитие страны», — рассказывала она о возвращении в Молдову после опыта работы в Вашингтоне.

Санду настаивала на обязательности среднего образования вплоть до 18 лет, необходимости повсеместного изучения английского (тогда как русский предлагала сделать факультативным — сама она предпочитает говорить на языке своей страны). Кроме того, министр предлагала адаптировать систему оценок в вузах к европейской системе и пыталась провести ряд других реформ.

Уже тогда, после нескольких лет работы Майи Санду в правительстве, Либерал-демократическая партия Молдовы впервые выдвигала ее на пост премьер-министра страны. Однако этой должности она добилась лишь годы спустя.

Уйдя с поста министра в 2015 году, все последующие годы оставалась одной из самых заметных и влиятельных проевропейских фигур в политике Молдовы.

Фото: Майя Санду via Facebook

В конце 2015 года Санду объявила о создании собственного проевропейского политического движения Сделай шаг с Майей Санду, которое позже было преобразовано в партию Действие и солидарность.

В 2016 году она впервые выдвинула свою кандидатуру на выборах президента Молдовы. Тогда Санду стала единым кандидатом от правоцентристских оппозиционных сил страны и с результатом в 38,71% голосов заняла второе место, выйдя во второй тур. Четыре года назад ее соперником в решающий день голосования был Игорь Додон — однако тогда Санду проиграла, и Додон был избран президентом Молдовы.

15 ноября 2020 года в аналогичном противостоянии победила уже Санду: как кандидат от партии Действие и солидарность она опередила Додона почти на 4% в первом туре выборов и на 15% - во втором.

Перед этим триумфом последней политической вершиной Санду была должность премьер-министра Молдовы в 2019 году, хотя поработать на этом посту ей удалось всего несколько месяцев и не без проблем. Тогда после парламентских выборов партия Майи Санду прошла в парламент страны, а саму ее после долгих коалиционных переговоров избрали главой правительства. Однако предыдущий Кабмин Павла Филипа отказался уходить в отставку, и даже попытался распустить новоизбранный парламент — воспользовавшись полномочиями и.о. президента после временного отстранения Игоря Додона по решению суда. Лишь после назревавших массовых протестов и давления нескольких европейских держав — в т. ч. Франции, Германии и Великобритании, поддержавших правительство Майи Санду — Павел Филип ушел с поста премьера.

Однако уже в ноябре 2019 года парламент Молдовы вынес вотум недоверия правительству Санду — после инициативы по реформированию законодательства, определяющего процедуру избрания генпрокурора страны.

Семья и состояние

Майя Санду не замужем, детей у нее нет. В Кишиневе она живет в двухкомнатной квартире площадью около 70 квадратных метров — и в недавнем интервью Дмитрию Гордону заявила, что переезжать из нее в случае победы на выборах не будет.

«Это правда, и я не собираюсь никуда переезжать после того, как стану президентом. Я не буду тратить государственные деньги на резиденции», — пообещала Санду.

Передвигается она на автомобиле Toyota Rav 4 2007 года выпуска.

Что означает победа Санду на выборах президента

Убедительную победу Майи Санду во втором туре президентских выборов 2020 года западная пресса расценивает как завоевание проевропейских сил Молдовы.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Associated Press напоминает, что Санду выступает за более тесные связи с Европейским Союзом и пишет о ее «решительной победе над стойким пророссийским» политиком, подразумевая Игоря Додона. Агентство отмечает, что нынешние выборы в Молдове рассматривались как своего рода «референдум относительно двух разнящихся видений будущего этой маленькой восточноевропейской страны». Такими двумя векторами АР называет проевропейское и пророссийское движения в Молдове.

Вероятно, что Майя Санду попытается вдохнуть новую жизнь в первое из них. В 2014 году, когда страной управляла прозападная коалиция, Молдова подписала соглашение о более тесных политических и экономических связях с Евросоюзом. Однако с тех пор Брюссель все чаще критиковал прогресс Молдовы в проведении реформ, напоминает АР.

48-летняя экономист Майя Санду избрана новым президентом Молдовы — во втором туре выборов она победила действующего главу государства Игоря Додона, который руководил страной с 2016 года.

По итогам голосования 15 ноября Санду опередила Додона на 15%. Ее поддержали 57,75% избирателей, тогда как действующего президента — 42,25%.

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