Что важно знать о Майе Санду — первой женщине на посту президента Молдовы

Что важно знать о Майе Санду — первой женщине на посту президента Молдовы3
- 16.11.2020, 19:48
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Майя Санду – реформатор и экономист с мировым опытом.
48-летняя экономист Майя Санду избрана новым президентом Молдовы — во втором туре выборов она победила действующего главу государства Игоря Додона, который руководил страной с 2016 года.
По итогам голосования 15 ноября Санду опередила Додона на 15%. Ее поддержали 57,75% избирателей, тогда как действующего президента — 42,25%.
«Новое время» рассказывает о главных фактах биографии Майи Санду, которая станет первой женщиной-президентом в истории независимой Молдовы и намерена сблизить ее с ЕС.
Экономист с гарвардским дипломом
Майя Санду родилась в одном из сел Фалештского района Молдовы, который расположен в северо-западной части страны и граничит с Румынией. Ее мама преподавала в школе, а отец был ветеринарным врачом. До 17 лет, когда она поступила на учебу в Кишинев, Санду жила на своей малой родине.
Санду получила экономическое образование, причем защитила несколько дипломов не только в Молдове, но и на Западе.
В годы развала СССР она училась в Академии экономического образования Молдовы, позже во второй половине 90-х изучала международные отношения в Академии госуправления при президенте Молдовы. В 2010 году Санду окончила Школу управления им. Джона Ф. Кеннеди (также известна как Гарвардская школа Кеннеди — один из факультетов Гарвардского университета, готовящий специалистов в области госуправления, экономического развития и политологии).
Карьера во Всемирном банке и Минэкономики Молдовы
Свою карьеру экономиста, а затем и политика Майя Санду изначально ориентировала на сотрудничество Молдовы со странами Европы и Запада.
В 1994 году она получила должность главного специалиста в департаменте внешнеэкономических отношений Минэкономики Молдовы. Тогда Санду руководила отделом, который отвечал за сотрудничество страны с Европейским Союзом и странами Черноморского бассейна.
Уже в 1996 году она стала консультантом, а вскоре и фактическим замглавы главного управления Минэкономики по сотрудничеству с международными экономическими организациями.
В конце 90-х — начале 2000-х работала в представительстве Всемирного банка в Молдове, занимая должность консультанта, а затем экономиста. После нескольких лет работы в молдавских госструктурах она вновь вернулась во Всемирный банк (ВБ) — теперь уже в вашингтонский офис этой организации как советник исполнительного директора ВБ (2010−2012 годы).
В промежутке до этого (2005−2009 годы) Санду успела возглавить управление макроэкономической политики и программ развития Минэкономики Молдовы, затем координировала программы ООН по развитию в Молдове, а после занимала должность консультанта по реформе центрального публичного управления в своей стране.
Путь в политике: министр-реформатор, глава правительства, кандидат в президенты
В 2012 году Майя Санду впервые вошла в состав правительства Молдовы — три года она руководила Министерством просвещения (образования). За это время она инициировала ряд реформ: были ужесточены правила проведения национальных экзаменов (в том числе благодаря техническому оснащению центров экзаменации), разработан проект нового Кодекса об образовании.
«Я видела, как работают в цивилизованных странах, и я вернулась домой, чтобы внести свой вклад в развитие страны», — рассказывала она о возвращении в Молдову после опыта работы в Вашингтоне.
Санду настаивала на обязательности среднего образования вплоть до 18 лет, необходимости повсеместного изучения английского (тогда как русский предлагала сделать факультативным — сама она предпочитает говорить на языке своей страны). Кроме того, министр предлагала адаптировать систему оценок в вузах к европейской системе и пыталась провести ряд других реформ.
Уже тогда, после нескольких лет работы Майи Санду в правительстве, Либерал-демократическая партия Молдовы впервые выдвигала ее на пост премьер-министра страны. Однако этой должности она добилась лишь годы спустя.
Уйдя с поста министра в 2015 году, все последующие годы оставалась одной из самых заметных и влиятельных проевропейских фигур в политике Молдовы.
В конце 2015 года Санду объявила о создании собственного проевропейского политического движения Сделай шаг с Майей Санду, которое позже было преобразовано в партию Действие и солидарность.
В 2016 году она впервые выдвинула свою кандидатуру на выборах президента Молдовы. Тогда Санду стала единым кандидатом от правоцентристских оппозиционных сил страны и с результатом в 38,71% голосов заняла второе место, выйдя во второй тур. Четыре года назад ее соперником в решающий день голосования был Игорь Додон — однако тогда Санду проиграла, и Додон был избран президентом Молдовы.
15 ноября 2020 года в аналогичном противостоянии победила уже Санду: как кандидат от партии Действие и солидарность она опередила Додона почти на 4% в первом туре выборов и на 15% - во втором.
Перед этим триумфом последней политической вершиной Санду была должность премьер-министра Молдовы в 2019 году, хотя поработать на этом посту ей удалось всего несколько месяцев и не без проблем. Тогда после парламентских выборов партия Майи Санду прошла в парламент страны, а саму ее после долгих коалиционных переговоров избрали главой правительства. Однако предыдущий Кабмин Павла Филипа отказался уходить в отставку, и даже попытался распустить новоизбранный парламент — воспользовавшись полномочиями и.о. президента после временного отстранения Игоря Додона по решению суда. Лишь после назревавших массовых протестов и давления нескольких европейских держав — в т. ч. Франции, Германии и Великобритании, поддержавших правительство Майи Санду — Павел Филип ушел с поста премьера.
Однако уже в ноябре 2019 года парламент Молдовы вынес вотум недоверия правительству Санду — после инициативы по реформированию законодательства, определяющего процедуру избрания генпрокурора страны.
Семья и состояние
Майя Санду не замужем, детей у нее нет. В Кишиневе она живет в двухкомнатной квартире площадью около 70 квадратных метров — и в недавнем интервью Дмитрию Гордону заявила, что переезжать из нее в случае победы на выборах не будет.
«Это правда, и я не собираюсь никуда переезжать после того, как стану президентом. Я не буду тратить государственные деньги на резиденции», — пообещала Санду.
Передвигается она на автомобиле Toyota Rav 4 2007 года выпуска.
Что означает победа Санду на выборах президента
Убедительную победу Майи Санду во втором туре президентских выборов 2020 года западная пресса расценивает как завоевание проевропейских сил Молдовы.
Associated Press напоминает, что Санду выступает за более тесные связи с Европейским Союзом и пишет о ее «решительной победе над стойким пророссийским» политиком, подразумевая Игоря Додона. Агентство отмечает, что нынешние выборы в Молдове рассматривались как своего рода «референдум относительно двух разнящихся видений будущего этой маленькой восточноевропейской страны». Такими двумя векторами АР называет проевропейское и пророссийское движения в Молдове.
Вероятно, что Майя Санду попытается вдохнуть новую жизнь в первое из них. В 2014 году, когда страной управляла прозападная коалиция, Молдова подписала соглашение о более тесных политических и экономических связях с Евросоюзом. Однако с тех пор Брюссель все чаще критиковал прогресс Молдовы в проведении реформ, напоминает АР.
48-летняя экономист Майя Санду избрана новым президентом Молдовы — во втором туре выборов она победила действующего главу государства Игоря Додона, который руководил страной с 2016 года.
По итогам голосования 15 ноября Санду опередила Додона на 15%. Ее поддержали 57,75% избирателей, тогда как действующего президента — 42,25%.