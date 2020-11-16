Германия рассматривает введение санкций против белорусских компаний 1 16.11.2020, 20:20

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Правительство ФРГ внимательно следит за нарушениями в Беларуси прав человека и гражданских прав.

Правительство Германии не исключает ужесточения санкций в отношении ответственных за нарушения прав человека в Беларуси. В Берлине внимательно следят за сообщениями о предполагаемом участии некоторых белорусских компаний в нарушении гражданских прав и прав человека в отношении участников мирных протестов в этой стране, заявил на правительственной пресс-конференции в понедельник, 16 ноября, официальный представитель МИД Германии Кристоф Бургер (Christoph Burger), передает DW.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), открывая пресс-конференцию, напомнил о продолжающихся ровно 100 дней мирных протестах в Беларуси и насилии в отношении демонстрантов. Правительство ФРГ не забудет, как в этой стране "почти ежедневно жестоко обращаются с людьми на улицах", как почти ежедневно задерживают участников мирных протестов и подвергают их грубому насилию за стенами тюрем, заявил он.

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