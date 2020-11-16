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Шестилетний мальчик из Индии стал самым молодым программистом в мире

  • 16.11.2020, 20:24
Шестилетний мальчик из Индии стал самым молодым программистом в мире
Фото: twitter.com/ANI

Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Шестилетний мальчик, ученик второго класса, Архам Ом Талсания из индийского города Ахмедабад вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой программист в мире. Об этом пишет Asian News International.

«Мой отец научил меня программировать. Я пользуюсь планшетами с двух лет, а в три года у меня появились гаджеты с iOS и Windows. Позже я узнал, что отец работает с Python», — рассказал Талсания.

Он успешно сдал тест и получил сертификат по языку программирования Python от Microsoft. После этого он стал создавать небольшие игры.

Через некоторое время с ним связались и попросили прислать примеры работ, после чего мальчик получил сертификат рекордсмена Гиннесса.

«Я хочу стать предпринимателем и всем помогать. Хочу создавать приложения, игры и системы для программирования. Кроме того, я хочу помогать нуждающимся», — рассказал Талсания.

Отец мальчика рассказал, что его сын интересовался гаджетами с самого раннего детства: он играл в игры на планшете, любил решать головоломки.

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