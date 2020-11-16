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Пашинян признал свою ответственность за результат конфликта в Нагорном Карабахе

  • 16.11.2020, 20:54
  • 6,440
Пашинян признал свою ответственность за результат конфликта в Нагорном Карабахе
фото: tass

Премьер-министр Армении выступил с заявлением.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал свою ответственность за недавнее развитие событий в Нагорном Карабахе. Он сделал это заявление 16 ноября на онлайн пресс-конференции, передает svoboda.org.

Агентство "Арменпресс" цитирует его слова: "Я предстану перед судом нашего народа, но в этом случае люди должны суметь сделать выводы... Нужно выслушать солдат, оппозицию, правительство".

По словам Пашиняна, армянские власти столкнулись "с ситуацией, когда существовал международный консенсус в отношении передачи территорий Азербайджану без каких-либо предварительных условий". Переломить эту логику премьеру не удалось.

По словам премьер-министра Армении, правительство рассматривало два подхода: во-первых исключить военное решение проблемы, во-вторых, следовать принципу "не отдадим ни пяди земли". Самой большой ошибкой был расчёт на то, что можно бесконечно затягивать время", - сказал Никол Пашинян.

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