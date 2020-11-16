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Андрей Карбовский – футболистам: Почему вы молчите? Мы же не такие тупые, как белорусские хоккеисты

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  • 16.11.2020, 21:28
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Андрей Карбовский – футболистам: Почему вы молчите? Мы же не такие тупые, как белорусские хоккеисты

Экс-защитник «Городеи», «Гранита» и «Сморгони» призвал футболистов не молчать о ситуации в Беларуси.

Экс-защитник «Городеи», «Гранита» и «Сморгони» Андрей Карбовский призвал футболистов не молчать о ситуации в Беларуси, передает «Трибуна».

«Хотелось бы высказаться по поводу футболистов. Ребята, мы все одна большая семья, мы все друг друга знаем, мы не трусы. Почему вы сидите, засунув свои языки и свою гражданскую позицию глубоко себе в *опу? Почему молодые футболисты, такие как Ростислав (Шавель – прим.), Влад Завадский, выходят, их бьют, пакуют. А вы сидите, засунув языки.

Мы же не такие, как белорусские хоккеисты. Белорусские хоккеисты – это просто тупые создания. Всегда считал хоккеистов тупыми, в отличие от нас. Моя позиция подтверждается. Есть выражение: только трус не играет в хоккей. Так вот это причина, почему белорусский хоккей так плохо развит. Там просто ######### [подхалимы], которые лижут *опу государству, потому что без него они ничего не могут. Они сидят, засунув свои языки еще дальше. У них даже яиц нет, наверное. Не будьте ребята, как эти полупокеры.

Ребята, покажите, что мы на самом деле семья, что мы намного умнее сильнее, умнее, лучше, чем эти хоккеисты», – сказал Карбовский.

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