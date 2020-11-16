закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 23:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

The Washington Post: Почему происхождение COVID-19 все еще остается загадкой

6
  • 16.11.2020, 22:08
  • 6,856
The Washington Post: Почему происхождение COVID-19 все еще остается загадкой

Ответы нужно искать как в Китае, так и за его пределами.

Несмотря на то, что мир столкнулся уже со второй волной пандемии коронавируса, человечество все еще не получило полной информации о COVID-19. На данный момент точно не установлено происхождение вируса, а также нет однозначного ответа на вопрос, как и почему COVID-19 стал «глобальным убийцей». Ответы нужно искать как в Китае, так и за его пределами. Миру нужно достоверное, беспристрастное расследование, чтобы лучше подготовиться к предстоящим пандемиям, пишет The Washington Post (перевод - zn.ua).

Скорее всего, вирус перешел от животных к людям, в силу того, что люди стали «более тесно контактировать» с дикой природой. Однако, точных фактов все еще недостаточно.

Ближайшие «родственники» COVID-19 происходили от летучих мышей в китайской провинции Юньнань в 2012-2013 и в 2019 годах. Однако, новый COVID-19 отличается от других известных человечеству коронавирусов.

Более того, о первой вспышке COVID-19 сообщили за более чем тысячу миль от Юньнань - в Ухане, провинция Хубэй. Связано ли это со временем и расстоянием? Был ли еще один «посредник» среди животных, который передал COVID-19 людям?

Микробиолог Стэнфордского университета Дэвид Релман считает, что «в истории происхождения COVID-19 не хватает многих важных деталей», включая подробную эволюционную историю вируса, исчерпывающий анализ других коронавирусов и "как ни странно, информации о месте, времени и возникновении первого случая заболевания".

Сначала подозревали, что местом заражения является оптовый рынок морепродуктов в Ухане. Рынок был большим, в 653 киосках продавали морепродукты, а также фрукты и овощи, мясо и живых животных.

Рынок был закрыт сразу после начала вспышки заболевания, и, вследствие быстрой дезинфекции, не было отобрано достаточно образцов, которые могли бы показать источник происхождения вируса. Однако некоторые образцы с рынка содержали вирус, который отвечал вирусу у пациентов, заразившихся COVID-19. Исследование 41 подтвержденного случая заболевания людей с Уханя показало, что почти 70% из них имели связь с рынком, но 30% не имели, включая три из первых четырех случаев. Данных недостаточно, чтобы определить, был ли именно рынок источником происхождения инфекции.

Скорее всего, ответ будет получен с помощью использования метода генетического секвенирования для того, чтобы составить график, как вирус переходил от одного вида животных к другому, а также к людям.

Какое именно животное стало посредником передачи COVID-19 к человеку неизвестно.

Коронавирус, обнаруженный у ящериц, генетически близок к COVID-19. Некоторые ученые предлагают в течение последних месяцев расширить «территорию поиска» животного, которое передало коронавирус, к Юго-Восточной Азии.

В декабре прошлого года, когда вспышка COVID-19 началась в Ухане, Китай «подавил» беспокойство среди врачей, которых насторожила загадочная болезнь, что быстро распространялась. Затем, в течение нескольких недель января, локальная власть и центральное китайское правительство скрывали публичную информацию, когда вирус уже активно распространялся.

Такая секретность была яркой демонстрацией действия авторитарного партийного государства. Секретность оставила вопрос о том, будет ли Китай когда-то на самом деле открытым о происхождении вируса. Президент США Дональд Трамп обвинял Китай в распространении COVID-19 во время своей предвыборной кампании, пытаясь отвлечь избирателей от собственных неудач.

Однако, существует много тревожных вопросов, которые необходимо изучить, в частности, действительно ли новый COVID-19 распространился в результате аварии в Институте вирусологии в провинции Ухань, который ранее проводил исследования коронавирусов у летучих мышей. Институт собирал образцы из шахты Моджанг в провинции Юньнань в Китае в 2012 и 2013 годах. Ранее в 2012 году шесть шахтеров в Моджанги были инфицированы вирусом, который вызвал заболевание, подобное тяжелому острому респираторному синдрому, трое шахтеров умерли.

Заболевание было подобным, если не идентичным COVID-19 и, возможно, было ранее неопознанным «предком» нового коронавируса.

Комиссия ученых, сформированная британским медицинским журналом Lancet в июле, задалась целью определить происхождение COVID-19 и предотвратить будущую пандемию. Журнал заявил, что "доказательства на сегодняшний день подтверждают мнение", что COVID-19 "является вирусом природного, а не искусственного происхождения". Но при этом, комиссия отмечает, что вероятность «лабораторной причастности» к вспышке COVID-19 должна быть изучена с усердием и с открытым научным сотрудничеством.

Между тем Всемирная организация здравоохранения начала глобальное исследование происхождения вируса. Ранние визиты ВОЗ в Китай не включали исследования происхождения вирусов, а были сосредоточены на неотложных вопросах передачи вирусов и реакции на пандемию. Сейчас десять китайских ученых и десять ученых из других уголков земного шара начали изучать, откуда на самом деле происходит вирус.

Чтобы добиться успеха, они должны в полной мере сотрудничать с Пекином. Найти ответы и предотвратить следующую пандемию в интересах каждого, включая Китай.

ВОЗ является организацией, которая может обратиться к Китаю и заставить страну быть более открытой, но организации не хватает регуляторных полномочий, чтобы давать приказы. Международные ученые, участвующие в исследовании, должны настойчиво требовать тщательного и проницательного расследования. Предотвращение следующей пандемии зависит от понимания происхождения нынешней пандемии коронавируса, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова