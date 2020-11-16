The Washington Post: Почему происхождение COVID-19 все еще остается загадкой 6 16.11.2020, 22:08

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Ответы нужно искать как в Китае, так и за его пределами.

Несмотря на то, что мир столкнулся уже со второй волной пандемии коронавируса, человечество все еще не получило полной информации о COVID-19. На данный момент точно не установлено происхождение вируса, а также нет однозначного ответа на вопрос, как и почему COVID-19 стал «глобальным убийцей». Ответы нужно искать как в Китае, так и за его пределами. Миру нужно достоверное, беспристрастное расследование, чтобы лучше подготовиться к предстоящим пандемиям, пишет The Washington Post (перевод - zn.ua).

Скорее всего, вирус перешел от животных к людям, в силу того, что люди стали «более тесно контактировать» с дикой природой. Однако, точных фактов все еще недостаточно.

Ближайшие «родственники» COVID-19 происходили от летучих мышей в китайской провинции Юньнань в 2012-2013 и в 2019 годах. Однако, новый COVID-19 отличается от других известных человечеству коронавирусов.

Более того, о первой вспышке COVID-19 сообщили за более чем тысячу миль от Юньнань - в Ухане, провинция Хубэй. Связано ли это со временем и расстоянием? Был ли еще один «посредник» среди животных, который передал COVID-19 людям?

Микробиолог Стэнфордского университета Дэвид Релман считает, что «в истории происхождения COVID-19 не хватает многих важных деталей», включая подробную эволюционную историю вируса, исчерпывающий анализ других коронавирусов и "как ни странно, информации о месте, времени и возникновении первого случая заболевания".

Сначала подозревали, что местом заражения является оптовый рынок морепродуктов в Ухане. Рынок был большим, в 653 киосках продавали морепродукты, а также фрукты и овощи, мясо и живых животных.

Рынок был закрыт сразу после начала вспышки заболевания, и, вследствие быстрой дезинфекции, не было отобрано достаточно образцов, которые могли бы показать источник происхождения вируса. Однако некоторые образцы с рынка содержали вирус, который отвечал вирусу у пациентов, заразившихся COVID-19. Исследование 41 подтвержденного случая заболевания людей с Уханя показало, что почти 70% из них имели связь с рынком, но 30% не имели, включая три из первых четырех случаев. Данных недостаточно, чтобы определить, был ли именно рынок источником происхождения инфекции.

Скорее всего, ответ будет получен с помощью использования метода генетического секвенирования для того, чтобы составить график, как вирус переходил от одного вида животных к другому, а также к людям.

Какое именно животное стало посредником передачи COVID-19 к человеку неизвестно.

Коронавирус, обнаруженный у ящериц, генетически близок к COVID-19. Некоторые ученые предлагают в течение последних месяцев расширить «территорию поиска» животного, которое передало коронавирус, к Юго-Восточной Азии.

В декабре прошлого года, когда вспышка COVID-19 началась в Ухане, Китай «подавил» беспокойство среди врачей, которых насторожила загадочная болезнь, что быстро распространялась. Затем, в течение нескольких недель января, локальная власть и центральное китайское правительство скрывали публичную информацию, когда вирус уже активно распространялся.

Такая секретность была яркой демонстрацией действия авторитарного партийного государства. Секретность оставила вопрос о том, будет ли Китай когда-то на самом деле открытым о происхождении вируса. Президент США Дональд Трамп обвинял Китай в распространении COVID-19 во время своей предвыборной кампании, пытаясь отвлечь избирателей от собственных неудач.

Однако, существует много тревожных вопросов, которые необходимо изучить, в частности, действительно ли новый COVID-19 распространился в результате аварии в Институте вирусологии в провинции Ухань, который ранее проводил исследования коронавирусов у летучих мышей. Институт собирал образцы из шахты Моджанг в провинции Юньнань в Китае в 2012 и 2013 годах. Ранее в 2012 году шесть шахтеров в Моджанги были инфицированы вирусом, который вызвал заболевание, подобное тяжелому острому респираторному синдрому, трое шахтеров умерли.

Заболевание было подобным, если не идентичным COVID-19 и, возможно, было ранее неопознанным «предком» нового коронавируса.

Комиссия ученых, сформированная британским медицинским журналом Lancet в июле, задалась целью определить происхождение COVID-19 и предотвратить будущую пандемию. Журнал заявил, что "доказательства на сегодняшний день подтверждают мнение", что COVID-19 "является вирусом природного, а не искусственного происхождения". Но при этом, комиссия отмечает, что вероятность «лабораторной причастности» к вспышке COVID-19 должна быть изучена с усердием и с открытым научным сотрудничеством.

Между тем Всемирная организация здравоохранения начала глобальное исследование происхождения вируса. Ранние визиты ВОЗ в Китай не включали исследования происхождения вирусов, а были сосредоточены на неотложных вопросах передачи вирусов и реакции на пандемию. Сейчас десять китайских ученых и десять ученых из других уголков земного шара начали изучать, откуда на самом деле происходит вирус.

Чтобы добиться успеха, они должны в полной мере сотрудничать с Пекином. Найти ответы и предотвратить следующую пандемию в интересах каждого, включая Китай.

ВОЗ является организацией, которая может обратиться к Китаю и заставить страну быть более открытой, но организации не хватает регуляторных полномочий, чтобы давать приказы. Международные ученые, участвующие в исследовании, должны настойчиво требовать тщательного и проницательного расследования. Предотвращение следующей пандемии зависит от понимания происхождения нынешней пандемии коронавируса, резюмирует издание.

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