закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 23:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Российские «миротворцы» привезли системы «Град» в Нагорный Карабах

  • 16.11.2020, 22:31
  • 4,794
Reuters: Российские «миротворцы» привезли системы «Град» в Нагорный Карабах
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

С 10 ноября РФ направила в Нагорный Карабах уже 140 самолетов с военнослужащими.

Россия разместила реактивные системы залпового огня в наземном коридоре, который она контролирует между Арменией и Нагорным Карабахом в качестве миротворческой миссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник Министерство обороны России заявило о размещении семи временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре, который проходит от окраины Армении до Нагорного Карабаха на территории Азербайджана, чтобы обеспечить безопасный проход российских миротворцев в контролируемые Арменией части Нагорного Карабаха.

Репортеры Reuters видели в Лачинском коридоре две российские системы залпового огня "Град". Система может выпустить 40 ракет примерно за 20 секунд. Оба "Града" были укомплектованы российскими экипажами, и военнослужащие подтвердили журналистам, что они прибыли из России.

У одного из "Градов" был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывало на его принадлежность к Закавказскому военному округу. У другого "Града" не было номерного знака, но его сопровождал военный грузовик "Камаз" с российскими номерами из того же военного округа.

Журналисты Reuters также заметили в этом районе российский танк.

В заявлении на сайте Кремля говорится, что вооруженных миротворцев будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. Отдельного упоминания ракетных систем в нем нет.

На сайте Минобороны РФ также нет фотографий с "Градами", из тяжелой техники фигурируют только БТР разных модификаций.

Сегодня также стало известно, что с 10 ноября Россия направила в Нагорный Карабах уже 140 самолетов с военнослужащими.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова