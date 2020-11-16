Reuters: Российские «миротворцы» привезли системы «Град» в Нагорный Карабах 16.11.2020, 22:31

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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

С 10 ноября РФ направила в Нагорный Карабах уже 140 самолетов с военнослужащими.

Россия разместила реактивные системы залпового огня в наземном коридоре, который она контролирует между Арменией и Нагорным Карабахом в качестве миротворческой миссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник Министерство обороны России заявило о размещении семи временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре, который проходит от окраины Армении до Нагорного Карабаха на территории Азербайджана, чтобы обеспечить безопасный проход российских миротворцев в контролируемые Арменией части Нагорного Карабаха.

Репортеры Reuters видели в Лачинском коридоре две российские системы залпового огня "Град". Система может выпустить 40 ракет примерно за 20 секунд. Оба "Града" были укомплектованы российскими экипажами, и военнослужащие подтвердили журналистам, что они прибыли из России.

У одного из "Градов" был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывало на его принадлежность к Закавказскому военному округу. У другого "Града" не было номерного знака, но его сопровождал военный грузовик "Камаз" с российскими номерами из того же военного округа.

Журналисты Reuters также заметили в этом районе российский танк.

В заявлении на сайте Кремля говорится, что вооруженных миротворцев будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. Отдельного упоминания ракетных систем в нем нет.

На сайте Минобороны РФ также нет фотографий с "Градами", из тяжелой техники фигурируют только БТР разных модификаций.

Сегодня также стало известно, что с 10 ноября Россия направила в Нагорный Карабах уже 140 самолетов с военнослужащими.

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