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«Грязные, но не сломленные!»

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  • 16.11.2020, 22:49
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«Грязные, но не сломленные!»
Микрорайон Новая Боровая, Минск, 28 августа
Фото Belsat.eu прислали читатели

Жители протестной Новой Боровой не верят в обычное отключение воды.

Уже второй день в большинстве домов микрорайона Новая Боровая нет воды. Все это время люди не знают точно, в чем проблема и как долго это продлится. Жители вынуждены приспосабливаться, у многих из них маленькие дети. Но вместо решения проблемы ответственные службы пока что предложили местным жителям только цистерны с водой и биотуалеты в цветах бело-красно-белого флага, пишет «Белсат».

Организация «А-100 Комфорт», обслуживающую Новую Боровую, провела диагностику и осмотр собственными силами. Оказалось, что причина в том, что кто-то перекрыл воду и открутил вентиль, регулирующий поток воды.

Фото предоставлено редакции belsat.eu местными жителями

Компания передала информацию в УП «Минскводоканал» для ликвидации последствий. Мингорисполком в своем официальном телеграм-канале пообещал «принять все необходимые меры по восстановлению водоснабжения в максимально сжатые сроки», но сроков решения проблемы не назвал.

фото: Onliner.by

Мы поговорили с жителями Новой Боровой об этой ситуации. По словам одного из них – Евгения, причины аварии менялись несколько раз в день:

«Вода пропала в районе девяти часов утра 15 ноября. Мы начали связываться с компанией«А-100 Комфорт», куда уже поступило большое количество звонков. Изначально ответили, что наверняка проводятся какие-то работы и они сами точно не знают. Дали телефоны водоканала, дежурный сказал, что ведется какая-то работа.

Мы дозвонились до водоканала, но они начали путаться в версиях: сначала говорили, что знают, где у них повреждения; потом – что не знают, и ситуацию с милицией никак не могут прокомментировать. Потом появилась версия, что задвижку, которая открывает воду, то ли сломали, то ли украли, и на месте работают работники милиции. Впоследствии появилась другая информация, что в трубах пропало давление и они ищут утечку.

Новая Боровая осталась без воды. Фото предоставлено редакции belsat.eu местными жителями

Когда мы пытались наконец выяснить, что же случилось, нашли ли проблему, нам ответили: да, причину устранили, и бросили трубку. Это было откровенно издевательское отношение. В итоге около 15:00 воду дали, но к 19:00 она пропала снова. Якобы они сделали пробы воды, и она не соответствует норме, поэтому воду снова отключили. И в течение всего дня версии менялись. От любой помощи жителей водоканал отказывался.

Мы связывались с областным МЧС, говорили им, что это чрезвычайная ситуация, так как без канализации осталось более 3000 человек. «А-100» написала, что с их стороны все в порядке и проблемы в водоканале, но сегодня там вообще не отвечают на звонки.

ОМОН в Новой Боровой. Фото от зрителей «Белсата»

Интересно, что еще до всей этой «поломки» нам привезли три биотуалета, изначально окрашенных в бело-красно-белый, и демонстративно установили. Кто-то заметил, что это происходило с сопровождением МЧС, а туалеты были закрыты черной пленкой, чтобы не видели, что они там делают. Их привезли покрашенными или красили уже на месте – мы не знаем.

Внутренне я склоняюсь к тому, что это не случайность. Всем всегда было не до Новой Боровой, пока на окнах не начали флаги вывешивать. Нас стали контролировать, марш – не марш, каждое воскресенье у нас постоянно курсируют 1-2 буса силовиков.

И эта ситуация с водой очень странная. Внизу, на первых этажах, вода идет, хоть и слабо, но она не подается в квартиры выше из-за отсутствия давления. Такое ощущение, что нам убрали насос, давление выключили. В садике и в школе вода есть, а в домах нет. И никаких аварийных машин замечено не было».

Микрорайон Новая Боровая, Минск, 28 августа
Фото Belsat.eu прислали читатели

Карина, жительница Новой Боровой, тоже думает, что вода исчезла не сама:

«Вчера в девять утра заметила, что напор воды стал очень слабым, и вскоре она исчезла совсем. В «А-100» мне сказали, что произошла авария, ситуация уже стала понятной и в ближайшее время бригада водоканала все исправит. Я была дома с ребенком одна, и мне без воды очень тяжело. К водовозу мне не удалось попасть, и я вызвала себе доставку воды. И как только мне ее привезли, воду дали, но со слабым напором. Успела вымыть посуду, помыть ребенка. Но вскоре вода снова исчезла. Все попытки связаться с водоканалом были тщетны: женщины-диспетчеры хамили, бросали трубку и никак не могли объяснить ситуацию.

От этой ситуации я сейчас в шоковом состоянии. У меня есть такое подозрение, что все это сделано не зря. Что это такая маленькая диверсия против нашего района за то, что мы имеем свою четкую политическую позицию, и больше я не знаю, как это прокомментировать. Я не знаю, как повлиять на органы, которые фактически лишили нас главного: мы не можем нормально сходить в туалет, приготовить еду, постирать вещи, не можем помыть детей. Эта ситуация очень отвратительная.

Новая Боровая осталась без воды. Фото предоставлено редакции belsat.eu местными жителями

В районе дежурит машина с цистерной воды. А также неравнодушные люди, соседи из Боровлян, Валерьянова, Маяка Минска, Уручья, Копища нам очень помогают».

Новая Боровая один из самых протестных микрорайонов Минска. Самоорганизация местных жителей здесь началась еще в период избирательной кампании текущего года.

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