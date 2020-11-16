Президент Армении призвал к отставке правительства Пашиняна 16.11.2020, 22:55

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Армен Саркисян

Армен Саркисян призвал к проведению досрочных выборов в парламент.

Президент Армении Армен Саркисян призвал к отставке правительства премьер-министра Никола Пашиняна и проведению досрочных выборов в парламент, его цитирует «Интерфакс».

«Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатической и международной площадках. Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно», — заявил Саркисян.

Он добавил, что до проведения внеочередных парламентских выборов управление страной нужно передать правительству национального согласия.

Саркисян отметил, что в последние дни он встречался со многими представителями общественности и политики, и «абсолютное большинство» из них сошлись на отставке Пашиняна в соответствии с Конституцией или прекращении его полномочий и проведении внеочередных парламентских выборов.

В ходе послания президент также заявил, что принял отставку главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По документу, Армения освободит три района непризнанной республики, а Россия введет в зону конфликта около двух тысяч миротворцев.

Объявление об окончании войны вызвало протесты в Ереване, участники которых потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян объяснил подписание мирного соглашения просьбой военных. В свою очередь Саркисян заявил, что узнал о договоренности из прессы, поскольку с ним никто не консультировался по этому вопросу.

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