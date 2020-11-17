Белорусы продолжают пикетировать посольство в Вашингтоне 1 17.11.2020, 8:04

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Ограда посольства превратилась в стену памяти.

Ограда посольства Беларуси в Вашингтоне превратилась в стену памяти белорусов, жестоко убитых режимом Лукашенко.

Протесты у посольства, начавшиеся еще в июне, проходят каждую неделю и собирают от 50 до 100 белорусов, проживающих в Вашингтоне и граничащих с Округом Колумбия Мэриленде и Виргинии. На прошлой неделе беларусы собирались дважды, чтобы почтить память жертв преступного режима Лукашенко, сообщили Charter97.org участники акций.

«Давно пришло время положить конец кровавому террору и разоблачить всех причастных к совершению этих зверств. Критических заявлений уже недостаточно. Только международный трибунал над Лукашенко и его приспешниками и жесточайшие точечные санкции могут разорвать порочный круг безнаказанности», - заявил один из участников акций протеста, белорусско-американский активист и правозащитник Вячеслав Бортник.

В пятницу к протесту присоединилась Ирина Красовская, вдова убитого в 1999 году известного белорусского бизнесмена и соратника Виктора Гончара Анатолия Красовского.

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