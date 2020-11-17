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Байден планирует вдвое поднять минимальную зарплату в США

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  • 17.11.2020, 8:09
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Байден планирует вдвое поднять минимальную зарплату в США
Джо Байден
Фото: Getty Images

Предусмотрены и другие меры социальной поддержки.

Избранный президент США Джо Байден планирует вдвое поднять минимальную зарплату в США — до 15 долларов в час.

Об этом Байден написал в своем Twitter.

По его словам, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет повышена почасовая зарплата.

«Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективными договорами, которые позволят вам обеспечивать семью», — написал Байден.

Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.

Сейчас министерством труда США установлена минимальная зарплата в размере 7,25 долларов в час.

Повышение минимального размера оплаты труда являлось одним из пунктов предвыборной кампании Байдена. Во время дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом 22 октября демократ заявил, что повышение минимальной ставки почасовой оплаты до $15 является одним из способов поддержки малого бизнеса, который испытывает проблемы из-за пандемии COVID-19.

Трамп в ответ заявлял, что повышение минималки заставит многие предприятия закрыться или же уволить значительную часть сотрудников. При этом он пообещал рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты в случае избрания на второй срок.

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