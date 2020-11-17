«Не останавливайтесь»: 10 заповедей белорусским революционерам 3 17.11.2020, 8:16

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Фото: Reuters

Мы их сметем.

Гражданин Украины Андрей Тимофеюк поделился в «Фейсбуке» 10 мыслями по поводу белорусской революции:

«Добрый вечер, белoрусы. Многие из Украины переживают за вас всей душой.

Хочу сказать 10 мыслей по поводу происходящего у вас на основе нашего опыта. Буду рад, если кому-то пригодится.

Итак.

1. Самое главное: Не останавливайтесь и не унывайте духом. Не бывает войн без поражений, не бывает прогресса без тяжелого опыта. У вас прямо сейчас куется крепкая нация на основе более качественных ценностей, символов, героев, нежели во времена авторитарного квази-советского самодержавия. То, что вы делаете сейчас – войдет в историю.

2. Правда абсолютно на вашей стороне. Лукашенко и его приспешники – это пара тысяч человек, которые захватили страну, забирают ваши налоги и не могут обеспечить нормальное функционирование государства (демократических выборов не было, судебная система парализована, неизвестные молодчики убивают людей на улицах). Они – плохие менеджеры, и вы имеет право их сместить.

3. У нас, в Украине, все это было в 2013-2014. Нас тоже называли «нацистами», «фашистами», «предателями», вошедшие в угар пропагандисты выдумывали всякие небылицы и др. Все это чепуха. Просто они не могут, не умеют, не хотят построить эффективное государство – поэтому они сводят все к «культу Победы» и «необходимости сохранить стабильность», оперируя базовыми страхами и делая ставку на глупость с ограниченностью. Стандартная история. Просто отмахивайтесь от всего этого. С теми, кто не определился – сводите дискуссию к тому, что государство с хорошими дорогами в Европе можно построить и без того, чтобы людей на улицах хватали и убивали неопознанные люди. С фанатиками другой стороны – не тратьте время, аппелируйте к рациональному, выставляйте их клоунами. Все равно потом они либо переедут в РФ, либо будут тихо доживать свой век в тихой злобе. Но это их дело.

4. Не тратьте время на переписку с ботами. Подумайте сами: сегодня, здесь, прямо сейчас сотни пропагандистов (в том числе и из РФ) сидят у мониторов. У них задача разуверить вас, рассорить между, спровоцировать, отобрать время. Они за это получают деньги. Они сидят часами с разных аккаунтов. Это не значит, что каждый ваш оппонент априори купленный «бот» - наоборот, иногда необходимо послушать другую точку зрения. Может, кто-то действительно считает, что все БЧБ-фашисты, потому что смотрит только ТВ, а кто-то уверен, что без Лукашенко страна развалится за 10 минут. С ними можно спокойно дискутировать, вам со многими еще жить в одной стране. Но только, если человек говорит от своего имени и у вас есть основания полагать, что политические дискуссии это не его основная работа. Если выглядит, как бот – не стоит встревать в дискуссию. Вспомните про то, что прямо сейчас сотни людей сидят за компьютерами в информационной войне против вас. Дорожите временем.

5. Законы больше не действуют. Если каждого из вас спортивные молодчики могут избить в темном переулке за красно-белый зонтик и вы потом еще получите за это срок – это подтверждает тезис. Но, с другой стороны, это двусторонне. Законы не действуют в ответную сторону тоже. Спортивные молодчики – это расходный материал, в темных переулках ваши руки развязаны.

6. «Умирать за Лукашенко» мало кто готов. Все все понимают, дело в деньгах. Но его ресурс все же не безграничный. Если с забастовкой сложно – пробуйте иные подходы. Например, коммунальщики и полицаи автоматически срываются снимать БЧБ атрибутику. Когда они делают это в безопасности и их максимум обсмеивают – это одно. Если их там будут ожидать «сюрпризы» (вы помните, они лезут на любую крышу, забегают в любую подворотню, залазят в любое закрытое помещение) - это другое. Пара «сюрпризов», и они поймут, что за каждым флагом нужно заходить взводом и с саперами. А это уже другое. Это не погонять безоружных протестующих в воскресенье, хорошенько отдохнуть на неделе и потом повторить в следующее. Это уже дорого, это уже много времени, это тревожно. Но им этого нельзя делать - если БЧБ будет везде вокруг, и они не смогут бороться с этими цветами, это морально их раздавит (что за диктатор, который не может навести порядок). Они будут стараться бороться еще сильнее, и еще больше будут проедать свой запас. За это Таракану придется намного больше платить – он много наворовал, но он все же не Билл Гейтс. В РФ, конечно, денег больше, но сначала Лукашенко.

7. База данных приспешников режима. Очень пригодится. База данных + сайт, возможно приложение. Все в облаке. Дабы каждого можно было быстро найти. Если они будут попадать в этот сайт и буду сразу становиться персонами нон-грата в цивилизованном мире – будет намного меньше желания там быть.

8. Хорошо одевайтесь и готовьтесь к выходу. Спортивная обувь. Одежда, которую не жалко. Маска, которая защищает вас от ковида и камер. Никаких детей на митингах – время хороводов прошло. Кто надо увидел и понял вас, кто не хотел – ему все равно на ваши хороводы, ему нужно загнать всех в стойло.

9. Первая помощь. Аптечка. Вспомните все, что вы знаете про медицину.

10. Нетворкинг. Держитесь друг друга. Каждый, кто попадает в передрягу, должен чувствовать поддержку тысяч и тысяч. Улыбка, пожатие руки, теплое слово. Сметете их.

Вопросы политического характера и детали более решительной борьбы не поднимаю, чтобы не казаться политическим агентом или провокатором – написал, что думаю, согласно сегодняшнему framework вашего протеста.

P.S. Ни в коем случае не попытка «научить жить». Просто хочу поделиться тем, что думаю. Если вы думаете, что мысли неконструктивны или вредны – ваше право. Если вы приверженец Лукашенко или «фанатик русского мира» - пожалуйста, ваше время пришло, срывайтесь на истерику в комментариях».

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