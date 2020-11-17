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Службу безопасности Twitter возглавил известный хакер

  • 17.11.2020, 8:19
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Службу безопасности Twitter возглавил известный хакер

На сервис микроблогов летом произошла атака, были взломаны страницы Билла Гейтса и Илона Маска.

Пейтер Затко, известный по хакерскому псевдониму Мадж (Mudge), возглавил службу безопасности сервиса микроблогов Twitter. Об этом сообщило агентство Reuters (перевод - dw.com).

Затко уже прокомментировал назначение, заявив, что будет отвечать за "информационную безопасность", "целостность платформы" и защиту от "злоупотреблений и манипуляций". Последнее место работы Затко – платежный сервис Stripe.

В конце восьмидесятых и в девяностых годах Затко был одним из известнейших хакеров в США и входил в группировку "Культ мертвой коровы" ("Cult of the Dead Cow"). В начале девяностых он одним из первых хакеров установил контакты с американским правительством и частными компаниями, выступая от лица хакерского сообщества.

Атака на Twitter

В июле произошла масштабная хакерская атака на Twitter. Были взломаны страницы нескольких американских корпораций и известных людей, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффера и Джозефа Байдена. В опубликованных от имени этих людей сообщениях хакеры призывали переводить им средства в криптовалюте на указанный счет и обещали вернуть сумму в двойном размере. Таким образом они получили более 100 тысяч долларов.

В августе обвинение в атаке было предъявлено трем молодым людям от 17 до 22 лет.

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