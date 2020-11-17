«Бондаренко избили близкие мне люди»: как Лукашенко выдал убийц, пытаясь обеспечить им алиби 4 17.11.2020, 8:38

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Роман Бондаренко

Интересное совпадение.

Вечером в среду, 11 ноября, на площадь Перемен в Минске приехала компания, которую власти называют «неравнодушные граждане» – их целью было уничтожение мурала «диджеям перемен» и БЧБ-лент. Увидев в дворовом чате сообщение о незваных гостях, 31-летний местный житель Роман Бондаренко написал в ответ: «Я выхожу», – и через несколько минут действительно оказался возле вторгшихся во двор. В какой-то момент «гости» напали на Романа и еще одного смелого местного – тот с трудом, но убежал, а Бондаренко повалил на землю человек в серой кофте. Подоспевшие непонятные личности – очень похоже, что силовики в штатском – унесли Бондаренко в бус. Это было в 22:15 – а в 0:05 Роман поступил в больницу (в документах указано, что из Центрального РУВД) в коматозном состоянии. Ему сделали операцию, но в 20:00 12 ноября Бондаренко скончался, не приходя в сознание, пишет в своем новом расследовании издание tribuna.com.

Вскоре силовики заявили, что погибший якобы был пьян. Возмущенные врачи прислали в СМИ документы с опровержением спустя три минуты, но это не помешало Александру Лукашенко полностью поверить «органам». В реальности (все проверено по нескольким камерам видеонаблюдения, которые записывали и время) в 22:15 Бондаренко унесли с площади в бус, вскоре он уехал, а вызванная в момент потасовки милиция на своих обычных машинах прибыла в 22:33 – и, не обнаружив уже никакой драки, просто уехала. А вот как все знает Лукашенко – версию (видимо, из альтернативной вселенной) он изложил в интервью нескольким избранным СМИ в пятницу, 13 ноября: «Как мне доложили, завязалась драка, притом серьезная. Кто-то из протестующих позвонил карателям – в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Только когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (имеется в виду Роман Бондаренко – tribuna.com) то ли травмирован был, то ли что, в нетрезвом состоянии, заключение сегодня представил Следственный комитет. Он был пьяным, его повезли в отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили, они вызвали скорую и отправили его в больницу. Вот как было на самом деле».

По части речи Лукашенко о милиции ясно: он не видел записи камер и истины о времени ее приезда не знает. Неудивительно, что он не в курсе и того, что Бондаренко был трезв. Будущее показало, что нестыковки слов и реальности на этом не кончаются: в интервью Лукашенко принес «искренние соболезнования родным и близким» Романа – а 15 ноября огромный мемориал Бондаренко на площади Перемен с применением грубой силы и задержанием десятков мирных граждан (а еще ночной облавой на других, укрывшихся в близстоящих домах) уничтожили те, кто в конечном счете именно Лукашенко подчиняются. Впрочем, ничего нового.

Но, как оказалось, 13 ноября Лукашенко говорил еще и про то, кто мог быть причастен к избиению Бондаренко (эта часть спича была опубликована позже). Напомним, что вечером 11 ноября среди «гостей» площади Перемен заметили двух людей, сильно похожих на представителей белспорта: один из них – вылитый глава ФХБ Дмитрий Басков. Этот человек смотрел на избиение, но ничего не сделал, чтобы его остановить. Другой выглядит аккурат как заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Дмитрий Шакута, и этот участник конфликта как раз повалил Бондаренко на землю. Свидетели и знающие люди утверждают о максимальной схожести черт лица и голоса участников конфликта и реальных Баскова и Шакуты. А еще на фигурантах вечера была та же одежда, что и на «гостях» ЖК «Мегаполис», приехавших туда в октябре с аналогичной целью среза БЧБ-лент, – тогда Баскова опознали с практически 100-процентной уверенностью.

Слова Лукашенко от 13 ноября дошли до нас с задержкой, потому что полную запись интервью выложили не сразу. Но вот что Лукашенко сказал в пятницу: «Видим, как качают здесь ситуацию. Выбрали одного человека и начали качать. Уже вчера (12 ноября – прим.), мне доложили, начали поворачивать в сторону, что его избили – я не называю фамилий, но – люди, которые ближе ко мне. Слушайте, а эти люди вообще в Минске не были! Это поворачивали уже к тому, что это люди Лукашенко, то есть это я дал команду».

Получилось как будто алиби на нескольких человек, только вот в чем незадача – по состоянию на 13 ноября в причастности к трагедии подозревали только одного из «людей ближе к Лукашенко», Дмитрия Баскова. Одного, а не нескольких. Еще 12 ноября местный житель, опрошенный «Радыё Свабода», заявил, что видел в своем дворе «приближенного к Лукашенко спортивного функционера» (эта безымянная формулировка издания напоминает ту, которую употребил сам Лукашенко). Подозрение именно на Баскова пало само собой – из-за бэкграунда в «Мегаполисе», ну а 13 ноября его многократно усилило расследование tut.by с кучей совпадающих деталей. Утром 11 ноября Басков точно был в Минске – открыто принимал участие в заседании оргкомитета по подготовке к проведению ЧМ-2021, а еще нашлись свидетели, утверждающие, что в 21:15 того самого вечера машина Баскова выезжала из гаража его дома.

А вот о возможной причастности Шакуты заговорили только в субботу, 14 ноября – после выхода разбора «Трибуны». Да, не самая скоростная работа – в истории в «Мегаполисе» мы упустили человека в серой кофте вообще, – но к позднему вечеру пятницы мы все-таки сопоставили несколько не сразу бросившихся в глаза деталей, а после опросили информированные источники, что позволило в субботу днем опубликовать свой анализ ситуации. К слову, вечером 16 августа человек в черной жилетке и серой кофте снова участвовал в конфликте с попыткой уничтожения символики – на этот раз на минской улице Роменской (в паре кварталов от стадиона ФК «Минск»). Национальный герб «Погоня» ценой побоев смог спасти местный житель.

О каких же «людях» в таком случае говорил Лукашенко 13 ноября? Или это была ненамеренная оговорка, намекавшая, что он уже тогда знал больше, чем мы?

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