«Ъ»: В Беларуси поднимается новая волна протестов 17.11.2020, 8:48

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Фото: ТАСС

Народ сдаваться не собирается.

Спустя три месяца после президентских выборов в Беларуси давление на Александра Лукашенко продолжается изнутри и снаружи. Уже на этой неделе Совет ЕС может дать ход новому, третьему пакету санкций, чтобы отреагировать на убийство активиста Романа Бондаренко. В Минске и других городах Беларуси его смерть всколыхнула людей, на акциях протеста в выходные одних задержанных было не менее тысячи человек, пишет «Коммерсантъ».

В понедельник в Минске состоялся марш пенсионеров — колонна более чем из 2 тыс. участников прошла вдоль проспекта Независимости в сопровождении автобусов силовиков и карет скорой помощи. Не все участники марша были пожилыми, но средняя скорость движения была куда ниже, чем на обычных протестных акциях. Задержали, по официальным данным, всего одного молодого человека, который шел рядом с колонной.

Совсем о другом числе задержанных говорят по итогам новой вспышки протестов в минувшие выходные. В субботу счет шел на десятки человек, но уже в воскресенье МВД рапортовало о 760 правонарушителях, а правозащитники — о более чем 1,1 тыс. задержанных по стране. В столице у дверей автозаков сталкивались очереди: всех «принимать» не успевали. Судя по кадрам, опубликованным в белорусских телеграм-каналах, в Минске задержанные до ночи на протяжении нескольких часов находились при температуре +1 во дворе изолятора с поднятыми вверх руками. Несмотря на жесткую реакцию силовиков, минчане сдаваться не собираются.

Спустя три месяца после президентских выборов новой вехой в истории белорусских протестов стала гибель до того никому не известного минчанина Романа Бондаренко. Он оказался жителем примечательного двора к северу от центра Минска. За постоянно обновляемые алые и белые ленты на заборе и за мурал на трансформаторной будке с изображением оппозиционно настроенных диджеев, врубивших на муниципальном концерте песню «Перемен!» Виктора Цоя, этот двор получил название «площадь перемен» и стал местной достопримечательностью.

Несколько недель между жителями и силовиками при поддержке неизвестных продолжалось противостояние: одни охраняли народный памятник и устраивали у него концерты, другие срезали ленты, очищали двор и закрашивали мурал. В среду, 11 ноября, дежурившего у мурала 31-летнего местного жителя Романа Бондаренко неизвестные скрутили и увезли в микроавтобусе. Затем он попал в больницу — по данным tut.by, из Центрального РУВД Минска. Госпитализировали его с обширным отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами и ссадинами. Мужчина впал в кому и на следующий день скончался.

Считая Романа Бондаренко, всего в ходе протестов в Белоруссии, погибли не менее семи человек. Однако эта смерть вызвала особый отклик среди белорусов. Тысячи людей в Минске, других городах страны и за рубежом вышли на акции памяти. «Я знаю, почему гибель Бондаренко всколыхнула сильнее, чем гибель других ребят,— потому что появилось чувство «Мы». Три месяца назад его, этого чувства, не было. А сейчас оно есть. Потому что есть Белорусы»,— эмоционально объясняет у себя в Facebook социолог Геннадий Коршунов, бывший директор Института социологии НАН Беларуси, покинувший этот пост в разгар протестов.

«И я точно знаю, что сейчас дает это «Мы» — оно дает огромную боль, чувство вины и жгучий стыд. Потому что эти чувства от единения сотен тысяч и миллионов «Я». Мы делим между собой боль, вину и стыд — и каждого они уже жгут не так сильно,— говорит он.— Главное, что нужно понимать, это «Мы» пережило опыт, который никогда не забудется. Ни опыт совместной боли, ни чувства общей победы. Это нельзя загнать ни под какой плинтус».

Сейчас «площадь перемен» зачищена. Стихийный мемориал у трансформаторной будки разобран, цветы, лежавшие плотной изгородью на несколько метров вокруг, вынесены, поминальные лампады, которые ставили участники акций протеста в выходные, разбиты и убраны.

Между тем очередной эпизод насилия может обернуться для белорусского руководства новыми санкциями: уже в четверг их, вероятно, обсудят министры иностранных дел ЕС на онлайн-заседании Совета ЕС. В понедельник экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с послами ряда европейских стран, призывая пойти дальше: не только расширить черный список с 55 до 200 человек, но и заморозить сотрудничество с государственными банками Беларуси, ограничить закупки нефтепродуктов и продукции других крупных госпредприятий и даже, возможно, отключить страну от системы SWIFT. Пока что свой черный список расширила Латвия, внеся в него президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и белорусского кикбоксера Дмитрия Шакуту. Предполагается, что они могли участвовать в нападении на Романа Бондаренко.

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