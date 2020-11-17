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Виктор Бабарико: За белорусских студентов у меня чувство гордости

  • 17.11.2020, 9:10
  • 3,146
Виктор Бабарико: За белорусских студентов у меня чувство гордости
Виктор Бабарико

Опубликован отрывок из письма политика в Международный день солидарности студентов.

«За студентов у меня чувство гордости», — пишет Виктор Бабарико в недавнем письме о молодых людях, которые каждый день мирными способами борются за свою свободу.

Официальный телеграм-канал Виктора Бабарико опубликовал отрывок из письма в Международный день солидарности студентов:

— И не согласен, что за студентов обидно. Правда, может я не все знаю, но обидно за тех, кто против молодых, умных и честных людей принимает такие меры, как отчисление. Даже не обидно, а стыдно. А за студентов у меня чувство гордости. Из них выросли настоящие люди. А это намного важнее, чем умение подчиняться. И горе той стране, которая готова расставаться с лучшими и любящими ее людьми. И быть учителем у таких студентов — настоящая честь. Может, и у меня будет еще шанс прочитать им какую-нибудь лекцию. Хотя, скорее всего, это мне у них нужно будет многому научиться!

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