«Ресурсы режима тают, его силы подтачиваются» 4 17.11.2020, 9:28

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Фото: ТАСС

Узурпатор ходит по минному полю.

Сто дней протестов — это и повод сказать о завоеваниях белорусской революции, пишет в статье на сайте naviny.by политический обозреватель Александр Класковский.

Борцы против анахроничного режима, который ряд политологов называют султанистским, ощутили себя большой общностью. На глазах разрослось и закалилось гражданское общество. Между неравнодушными белорусами сформировались сильные горизонтальные связи. Потрясает уровень солидарности и взаимопомощи. И это при том, что годами политологи твердили об атомизированности нашего общества, о том, что главный принцип белоруса — моя хата с краю.

Последние месяцы разрушили стереотип, что белорусы всегда предпочитают прятаться в свою нору, чересчур осторожны, если не сказать трусливы. Революция породила плеяду героев и показала удивительное мужество рядовых, «маленьких» людей.

Белорусы быстро становятся политической нацией. Массовое сознание расстается с пережитками совка, которые упорно пытается эксплуатировать Лукашенко. В плане мировоззрения, ценностных ориентиров масса белорусов намного переросла правящую, с позволения сказать, элиту.

Мы видим феноменальный взлет национального самосознания. Случилось чудо: бело-красно-белый флаг из элитарной символики узкого оппозиционного круга почти мгновенно превратился в народное знамя борьбы за нормальное, достойное будущее страны. Попытки очернить БЧБ убоги и бесперспективны.

При этом многие политически активные белорусы избавились от иллюзий, наивных представлений. Пришло осознание, что борьба за смену власти может оказаться долгой. Начала выстраиваться новая инфраструктура этой борьбы, в том числе с использованием информационных технологий.

Власти будут идти по минному полю

Хотя режим включил контрреволюционный террор и может хвастаться локальными «достижениями», его ресурсы тают, его силы подтачиваются. Лукашенко стал нелегитимным для большой части белорусов, международного демократического сообщества, которое будет усиливать санкции. Более того, нынешнего правителя вряд ли считают перспективным и Китай, и Кремль.

То, что Лукашенко на днях проговорился о своем возможном переезде в Россию после ухода с поста (когда, мол, обстановка в Беларуси успокоится), может быть невольным эхом каких-то его договоренностей с Владимиром Путиным.

Лукашенко признает, что надвигается экономический кризис, и явно не знает, что с этим делать. Резкое падение уровня жизни может в конце концов подтолкнуть рабочих к широкомасштабной стачке. Еще одна бомба для режима — референдум по изменению Конституции. Попытка провести эту кампанию в стиле спецоперации, как минувшие выборы, способна взорвать общество.

Власти сейчас все время будут идти по минному полю. Надежды Лукашенко вернуть страну в состояние «как до выборов» иллюзорны. Слишком одиозным стал режим для миллионов белорусов. Они закусили губу и будут бороться.

Тут просится «до победы», однако обойдемся без лишнего пафоса. Сюжет перемен может оказаться гораздо сложнее, чем это рисуется в революционных прокламациях. Но это отдельная большая тема.

А пока можно сказать, что белорусская революция уже вошла в историю. Потомки будут с трепетом читать сегодняшние документы, вглядываться в фотоснимки и видео, изучать лица героев, испытывать потрясение от всех этих исполненных шекспировского драматизма картин столкновения добра и зла. И они поймут, какой дорогой ценой далась новая Беларусь.

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