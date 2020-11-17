Экипаж корабля Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж корабля Crew Dragon перешел на МКС4
- 17.11.2020, 9:44
- 3,085
НАСА вело прямую трансляцию уникального события.
Американские и японский астронавты перешли с корабля Crew Dragon компании SpaceX на борт Международной космической станции. Трансляция велась на сайте НАСА.
Это астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия должна продлиться полгода. После завершения миссии спускаемая капсула Crew Dragon-1 c астронавтами должна будет приводниться в Мексиканском заливе.
На МКС их встретили участники 64-й длительной экспедиции на МКС - командир станции космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk— NASA (@NASA) November 17, 2020
Первый регулярный коммерческий пилотируемый корабль Crew Dragon-1 состыковался с модулем Harmony американского сегмента МКС в автоматическом режиме в 7:00 по минскому времени. Он стартовал вечером 15 ноября с мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. По оценке NASA, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около $58 млн.
Первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon совершил 30 мая. Он доставил на орбиту астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкена. В марте 2019 года Crew Dragon совершил первый полет на МКС в беспилотном режиме.
Американские пилотируемые миссии прерывались после завершения программы шаттлов. С 2011 года астронавтов NASA доставляли на МКС российские "Союзы".