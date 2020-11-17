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Новый фронт Эрдогана

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  • 17.11.2020, 10:01
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Новый фронт Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган

Зачем президент Турции посетил Кипр?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил с визитом непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Там он заявил о необходимости ведения переговоров по урегулированию конфликта на основе признания факта существования на Кипре двух государств, пишет «Газета.Ru».

«Сегодня на Кипре живут два народа, есть два отдельных государства. Переговоры о решении [кипрской проблемы] должны проходить на основе двух отдельных государств», — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что ни одно действие в Восточном Средиземноморье, игнорирующее интересы Турции и Северного Кипра не приведет к стабильности в регионе.

«Невозможно принять несправедливость, причиненную Северному Кипру. Теперь мы должны сами решать свою судьбу. В кипрском вопросе есть единственная пострадавшая страна — это киприоты-турки, которых годами игнорировали и чьи права узурпировали. Ни Турция, как страна-гарант, ни Северный Кипр больше не в силах закрывать глаза на дипломатические игры в регионе», — заявил он.

Кипр разделился на греческую и турецкую часть после вторжения Турции в 1974 году. Через девять лет северная часть острова была провозглашена Турецкой Республикой Северного Кипра. Кроме Анкары ее никто не признает, конфликт находится в замороженном состоянии. Однако теперь турецкий лидер придал ему новый импульс.

Свой визит Эрдоган совершил в честь 37-й годовщины самопровозглашения Турецкой Республики Северного Кипра. В своем выступлении президент ясно дал понять, в чем именно причина активизации его действий — «греки не хотят делить власть», а также вести переговоры по поводу распределения углеводородных ресурсов в Восточном Средиземноморье. Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит сейсмическую разведку и бурение в Восточном Средиземноморье, несмотря на активный протест со стороны Кипра, Греции и всего Евросоюза. Ранее сроки разведки были продлены Турцией до 16 февраля.

На руку Эрдогану играет и тот факт, что на недавних президентских выборах в ТРСК победил политик-националист Эрсин Татар. Во время предвыборной кампании он выступал за равнозначное сосуществование двух государств на территории острова и экономическое развитие Северного Кипра.

«Я протягиваю руку мира, руку дружбы греческо-кипрскому народу. Я готов сесть за стол переговоров и положить конец кипрской проблеме», — говорил Татар.

Вскоре за словами нового лидера последовали и действия. В начале ноября стало известно, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и Эрсин Татар выразили готовность согласиться на инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об изучении возможности проведения пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию. Свое намерение политики подтвердили в ходе своей первой личной встречи в присутствии спецпредставителя генерального секретаря ООН на Кипре и главы миротворческой миссии ООН на острове Элизабет Спехар.

Однако визит Эрдогана, по мнению властей Кипра, ставит под угрозу наметившиеся переговоры и «не способствует созданию благоприятной, позитивной атмосферы для их возобновления». С таким заявлением выступила канцелярия Никоса Анастасиадиса. В сообщении подчеркивается, что приезд турецкого лидера «является беспрецедентным вызовом».

В воскресенье, 15 ноября, канцелярия президента снова опубликовала заявление, в котором сообщается, что президент и правительство Республики Кипр «осуждают сепаратистский акт объявления незаконного режима в районах Республики Кипр, находящихся под военной оккупацией Турции, что противоречит международному праву и резолюциям ООН».

Никосия также подчеркнула, что «провокации и противозаконные действия президента Турции и незаконного режима также будут вновь подвергнуты осуждению всеми международными форумами, в которых участвует Республика Кипр».

Анастасиадис, как и все прежние греко-кипрские лидеры, намерен следовать формату решения проблемы разделенного острова, обозначенному в резолюциях ООН и предусматривающему образование на острове двухобщинной и двузональной федерации.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» президент Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, Никосия и Афины не пойдут на предложение Эрдогана хотя бы потому, что Северный Кипр и так не пользуется международным признанием. Соответственно, те шаги, которые сейчас предпринимает турецкий лидер, — это, по большому счету, политические жесты.

«Для Эрдогана качнуть ситуацию — это создание еще одного фронта. Давайте посчитаем, сколько фронтов уже он создал: Сирия, Ливия, Ирак, Южный Кавказ. И теперь еще к этому можно добавить фронт пусть и дипломатический, но, тем не менее, все равно связанный с тем, что это еще одна мощная зона активности, которая должна демонстрировать некую силовую, военно-политическую и дипломатическую потенцию турецкого государства — вот его задача. Он метит территорию. Он отметился и он создал прецедент, теперь здесь будет тоже определенная и дипломатическая и военно-политическая напряженность», — отмечает эксперт.

Эту точку зрения разделяет и директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Греция и Кипр никогда не пойдут на это с Турцией Эрдогана. Он для них слишком непредсказуемый партнер, который, к тому же, покушается на энергоресурсы, расположенные в Восточном Средиземноморье. Ведь они считают их своими. Это зона их стратегических интересов, а Эрдоган демонстрирует всякий раз свои амбиции, поощряя и направляя геологоразведочные суда. <...> Да, ему нужно сохранить за Турцией претензии на ресурсы (желательно, максимально обоснованные), и статус Северного Кипра, конечно. Одно без другого жить и быть не может», — отмечает эксперт.

Визит турецкого лидера действительно сопровождается яркими жестами. Перед президентскими выборами в Северном Кипре Эрсин Татар посетил Анкару и на совместной пресс-конференции с Эрдоганом заявил о намерении открыть курортный район Вароша в Фамагусте, из которого в 1974 году были изгнаны греки-киприоты. Вскоре город попал в буферную зону ООН, с тех пор опустел и превратился в город-призрак.

Принятая в 1984 году резолюция 550 СБ ООН постановила, что попытки заселить любую часть Вароши лицами, не являющимися ее жителями, недопустимы. Эрдоган же пообещал не только открыть город, но и устроить в Вароше пикник во время своего визита. Свое обещание политик выполнил.

«Президент Эрдоган видит Турецкую Республику Северного Кипра как свой протекторат, а не как часть единого Кипра. В случае объединения острова Турция рискует выпустить инициативу из своих рук. В условиях необходимости укрепления энергетической безопасности республики — разбрасываться такими протекторатами недопустимо. Кроме того, у Турции есть ряд негласных договоренностей с Великобританией. Ведь Лондон обладает двумя мощными базами на Кипре — Дикелия и Акротири. Иными словами, кипрский статус-кво формировался с участием великих держав. И только с их же участием и одобрением возможно его изменить», — резюмирует Юрий Мавашев.

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