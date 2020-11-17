NYT: Трамп планировал атаку на ядерный объект в Иране 5 17.11.2020, 10:10

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Дональд Трамп

Действующего президента США отговорили советники.

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника, среди которых действующие и бывшие представители власти (перевод — nv.ua).

Как говорится в статье, во время совещания в овальном кабинете Трамп поднял вопрос, насколько реально нанесение удара по основному ядерному объекту Ирана «в ближайшие недели». Уточняется, что встреча состоялась после того, как международные инспекторы сообщили о «значительном увеличении запасов ядерных материалов в стране».

По информации источников издания, старшие советники президента отговаривали Трампа от идеи применения силы в Иране, предупредив, что это «может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его пребывания в должности».

Уточняется, что среди присутствующих на совещании были вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Как предполагает издание, речь могла идти о кибератаке или ракетном обстреле объекта в иранском городе Нетенз. Завод является одним из важнейших элементов иранской ядерной программы. Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что урановые запасы Тегерана в 12 раз превышают разрешенные ядерной сделкой, из которой Вашингтон вышел в 2018 году.

В администрации Трампа пока не ответили на запрос журналистов прокомментировать публикацию.

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