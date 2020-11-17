закрыть
17 ноября 2020, вторник, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

NYT: Трамп планировал атаку на ядерный объект в Иране

5
  • 17.11.2020, 10:10
  • 2,913
NYT: Трамп планировал атаку на ядерный объект в Иране
Дональд Трамп

Действующего президента США отговорили советники.

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника, среди которых действующие и бывшие представители власти (перевод — nv.ua).

Как говорится в статье, во время совещания в овальном кабинете Трамп поднял вопрос, насколько реально нанесение удара по основному ядерному объекту Ирана «в ближайшие недели». Уточняется, что встреча состоялась после того, как международные инспекторы сообщили о «значительном увеличении запасов ядерных материалов в стране».

По информации источников издания, старшие советники президента отговаривали Трампа от идеи применения силы в Иране, предупредив, что это «может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его пребывания в должности».

Уточняется, что среди присутствующих на совещании были вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Как предполагает издание, речь могла идти о кибератаке или ракетном обстреле объекта в иранском городе Нетенз. Завод является одним из важнейших элементов иранской ядерной программы. Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что урановые запасы Тегерана в 12 раз превышают разрешенные ядерной сделкой, из которой Вашингтон вышел в 2018 году.

В администрации Трампа пока не ответили на запрос журналистов прокомментировать публикацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец