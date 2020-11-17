Остановлены все операции в РНПЦ детской онкологии под Минском 11 17.11.2020, 10:15

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Медики либо арестованы, либо болеют коронавирусом.

Сегодня с 9.30 остановлена работа оперблока в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах под Минском, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Из пяти операционных медсестер работает одна.

Жанна Вашкевич, операционная медсестра РНПЦ ДОГИ с 30-летним стажем, отбывает административный арест в Могилевской тюрьме.

А у троих других коронавирусная инфекция.

Операции перенесены, производятся только постановки ЦВК.

«Нелегитимная власть способствует забастовке: сажает медиков, не обеспечивает СИЗами и должными условиями труда», — отмечает телеграм-канал.

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