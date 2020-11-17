Игорь Комлик: Забастовки на предприятиях — как горячие угли в костре 1 17.11.2020, 11:02

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Игорь Комлик

«Вспыхнуть» на всю страну может в любую минуту.

Об этом на телеканале «Белсат» заявил представитель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик.

Независимые профсоюзы – кость в горле режима, так как это вполне легальные и хорошо структурированные организации, которые помогают работникам бороться за свои права. Хорошая организация и поддержка позволяют расти протесту и стачке.

«Забастовка, возможно, проходит не очень открыто. Это как угли в костре: их не видно, они покрылись пеплом и, кажется, только чуть-чуть тлеют. Но стоит только бросить туда ветку, как вспыхивает пламя», – высказался представитель независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик.

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