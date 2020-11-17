В Варшаве появится временная больница на территории военной части
17.11.2020, 11:03
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Ее будут использовать для заразившихся коронавирусом.
Как стало известно сайту Charter97.org, в Варшаве появится вторая временная больница. Ее будут использовать для инфицированных коронавирусом в связи с угрозой возможной нехватки койко-мест в больницах. Временная больница строится на территории военной базы в Окенце.
Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца ноября. Отметим, что уже объявлен набор персонала для этого учреждения.
Напомним, первым объектом в польской столице, который было решено временно переделать в больницу, стал Национальный стадион.
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