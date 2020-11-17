В столичном районе «Новая Боровая» отключено отопление 34 17.11.2020, 11:06

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Жители района считают, что это сделано по политическим мотивам.

В связи с аварией на котельной в столичном районе "Новая Боровая" временно будет отсутствовать отопление, сообщили в управляющей компании "А-100 Комфорт" во вторник, передает interfax.by.

"Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок. Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т.к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Как ранее сообщалось, в районе с утра 15 ноября также отсутствует холодное и горячее водоснабжение.

УП "Минскводоканал" считает, что проблемы с водой в "Новой Боровой" могут быть из-за умышленного повреждения системы водоснабжения.

"С целью максимально быстрого выявления причин аварии, предприятием проведено обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения", - говорилось в сообщении "Минскводоканала" в понедельник.

Отмечалось, что принимаются "все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки".

"Новая Боровая" принимала наиболее активное участие в протестных акциях с самого начала президентской кампании в Беларуси. Жители района считают, что воду и отопление власти отключили в отместку за их активную политическую позицию и усматривают в этом целенаправленный геноцид против мирных граждан Беларуси.

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