Золотовалютное пике российской экономики 1 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

17.11.2020, 11:20

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Деловары активно взялись за распродажу золота.

Прошлой весной правительство России, из-за катастрофической нехватки доходов в бюджете от экспорта нефти и газа, пошло на крайнюю меру, к которой ранее не прибегало – сняло ограничения на экспорт из страны добываемого золота. Это должно было частично компенсировать убытки от обвала цена на сырьевом рынке.

«Золотой» вопрос для России всегда имел принципиальную важность и, вплоть до 2019 года, все добываемое в федерации золото скупалось в резервы Центробанка. В 2019-м правительство России вынуждено было сократить скупку в золотовалютные резервы драгметаллов в два раза, увеличив при этом экспорт 6 раз. По результатам 2019 года 159 тонн российского золота осело в ЗВР, а 100 тонн ушло на экспорт. Когда же ограничения с экспорта были сняты, было по сути объявлено о тотальной распродаже драгметаллов, о чем я написал в материале «Обвал доходов с продажи нефти Россия компенсирует распродажей золота», отметив, что это только начало и дальше будет еще интереснее и масштабнее.

И верно, российские деловары так активно взялись за распродажу золота, что во II-м квартале 2020 года доходы от экспорта российского аурума превысили показатели экспорта трубопроводного газа: $3,55 млрд против $2,4 млрд.

Я акцентировал внимание на том, что пока еще Россия распродает добываемое из недр золото, но когда этого не будет ей хватать, а если быть точнее тем, когда почувствуется вкус легких денег от накопленных за эти годы тонн драгметалла – в ход пойдут золотовалютные резервы и прочие фонды.

И вот, согласно опубликованным итогам экспорта российского золота, за сентябрь из страны были вывезены рекордные 54,9 тонны драгметалла, что в 5 раз больше, нежели за сентябрь 2019 года. Напомню, что в целом за 2019 год экспорт аурума составил 100 тонн.

Но важно даже не это, а то, что к распродаже золота подключился Центробанк РФ, продавший из своих золотовалютных резервов, впервые за 13 лет, 1,2 тонны. То есть, распродажей занялись не только непосредственно золотодобытчики, но, как я и говорил ранее, финансовые учреждения и государственные фонды, в данном конкретном случае, первым на этой стезе оказался Центробанк РФ. И будучи первым, он отнюдь не станет последним.

За 9 месяцев 2020 года экспорт золота из Российской Федерации превысил 220 тонн, а сумма поступивших доходов составила $12,5 млрд, что сопоставимо с нынешними доходами от экспорта газа. Но со временем этой компенсации станет недостаточно, и в случае очередной теплой зимы, в 2021 году цены на газ рухнут еще ниже, утаскивая за собой в пике и цены на нефть. А это значит, что в следующем году России придется думать над тем, что же еще она может отправить на продажу из своих закромов.

Что тут еще скажешь… Мощная, стабильная, развитая экономика сверхдержавы на лицо!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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