закрыть
17 ноября 2020, вторник, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лев Шлосберг: Внешняя политика России стала синонимом вырождения государства

3
  • 17.11.2020, 11:41
  • 2,812
Лев Шлосберг: Внешняя политика России стала синонимом вырождения государства
Лев Шлосберг

«Дно» пробивается почти каждый день.

Жителям России очень трудно в полной мере представить себе, как выглядит наша страна со стороны. Мы как-то привыкли к ежедневной дикости и уже не удивляемся очередным заявлениям и действиям. Но дно пробивается почти каждый день, пишет в «Фейсбуке» российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что располагает сведениями об отравлении Навального либо в самолете на пути в Германию, либо в Германии. И, соответственно, Россия водит санкции против Германии. Что это было? Врача вызывали?

В Беларуси ставший полностью фашистским режим звереет день ото дня, продолжает насилие и убийства, уничтожает народ, но ни слова поддержки граждан Беларуси и ни слова осуждения обезумевшего людоеда Лукашенко со стороны России нет. Светлана Тихановская объявила о создании Народного трибунала по преступлениям режима Лукашенко, а депутат Европарламента, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт потребовал создания международного трибунала для Лукашенко и его подельников. Россия не опасается получить в этом процессе статус пособника преступлениям против человечности?

Заключено формально трехстороннее (Армения — Азербайджан — Россия), а по сути двустороннее (Россия — Турция) соглашение по Нагорному Карабаху, ставшее триумфом новоимперской политики Эрдогана и поставившее Россию в очень трудное положение, чреватое потерями на всех фронтах. Зачем России ублажение Эрдогана?

Жители стран с пророссийскими режимами отворачиваются от России. Избиратели беднейшей Молдовы отдали пост президента страны стороннику европейской интеграции и партнерства с США Майе Санду, отказав во власти стороннику сближения с Россией теперь уже бывшему президенту Игорю Додону.

И за всем этим безумием — деньги российских граждан. Полтора миллиарда долларов (три годовых бюджета Псковской области) Лукашенко, миллиард долларов (два годовых бюджета Псковской области) Асаду, десятки миллиардов рублей ежегодно на поддержание российского военного участия в чужих войнах.

Нет такого политического негодяя в мире, организатора политического насилия и массовых репрессий, которого не поддержала бы официальная Российская Федерация. Как только видите диктатора, вцепившегося во власть, не сомневайтесь: Россия рядом с ним и помогает ему. Внешняя политика России стала синонимом вырождения российского государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец