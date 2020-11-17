Bloomberg: Пристрастие китайцев к роскоши может спасти экономику Европы 2 17.11.2020, 11:58

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Фото: Reuters

Спрос китайского рынка на дорогие товары из ЕС дает неожиданный эффект.

Высокий спрос в Китае на luxury-бренды и предметы роскоши может существенно помочь экономике европейских стран.

В частности, среди жителей Китая существует огромный спрос на люксовые автомобили европейского производства. Это значит, что предприятия, которые находятся на территории Евросоюза, будут обеспечены заказами и работой, пишет Bloomberg.

В странах Восточной Европы, руководство которых раньше высказывало обеспокоенность чрезмерной зависимостью от сборки машин иностранных брендов, получили подтверждение, что именно это направление станет драйвером роста для национальной экономики, отмечает издание.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в частности, в Чехии и Словакии, закрываются общественные заведения и кафе и многие отрасли оказываются в простое. При этом автомобильные заводы в этих странах продолжают работать. Здесь выпускают не только автомобили массового спроса, но и люксовые авто: Porsche Cayenne и Jaguar.

Большая часть машин сегмента люкс поставляется в страны Азии, в частности, в Китай.

Что касается самого Китая, то зафиксированный здесь рост продаж дорогих вещей дает надежду на дальнейшее улучшение показателей тех государств, которые эти товары экспортируют. Это, по мнению издания, даст экономике Европы возможность если не полностью, то частично справиться с последствиями экономических и социальных ограничений из-за пандемии COVID-19.

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