Светлана Тихановская обсудила с послами иностранных государств новые санкции против Лукашенко 5 17.11.2020, 12:02

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Пришло время решительных экономических мер.

16 ноября Светлана Тихановская встретилась с послами Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Канады, Ирландии и представителем Северного совета, чтобы обсудить события прошедших выходных. Об этом сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской.

Светлана заявила, что ситуация требует решительных действий: пришло время экономических санкций против госпредприятий и фирм, связанных с Лукашенко, приостановки программ финансового развития, которые идут через государство, остановки сотрудничества с госбанками – в частности, с Беларусьбанком и Белагропромбанком. Также обсуждалось ограничение на закупку нефтепродуктов из Беларуси и другой продукции госпредприятий. Все эти меры связаны с явной эскалацией насилия со стороны режима.

Ожидается, что уже на этой неделе страны ЕС введут новый пакет индивидуальных санкций и обсудят введение экономических санкций.

Послы на встрече рассказали, что их страны уже оказывают и расширяют помощь белорусским журналистам, семьям политзаключённых, активистам, рабочим и студентам. Также послы поддержали инициацию международного расследования преступлений против народа Беларуси в рамках универсальной юрисдикции.

Светлана Тихановская заявила, что после ухода Лукашенко Беларусь присоединится к Международному уголовному суду, который занимается делами о геноциде, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это даст гарантию независимого и непредвзятого судебного процесса над пособниками режима и не позволит им избежать наказания.

Также Светлана призвала дипломатов, которые находятся в Беларуси, к более активным действиям на акциях протеста, ведь их присутствие оберегает людей от неоправданного насилия со стороны режима.

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