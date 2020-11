Ученые доказали, что видеоигры помогают людям жить лучше 3 17.11.2020, 12:25

Видеоигры — одна из самых противоречивых тем для обсуждения как в научных кругах, так и в обществе.

Причем за последние три десятка лет так и не было найдено какого-то единого ответа, вредят они или приносят полезу. Но наконец-то свершилось: исследователи из Оксфордского университета установили прямую связь между благополучием людей и тем, сколько времени и как они его проводят в компьютерных играх, пишет Naked science.

Препринт научной работы опубликован на портале PsyArXiv. Ученые с факультета Oxford Internet Institute (OII) сделали следующие выводы:

Общее время, которое человек проводит играя, имеет небольшое, но прямое позитивное влияние на его благополучие;

Субъективные ощущения от игрового процесса — более значимый фактор, чем лишь проведенное в игре время;

Те пользователи, которые испытывают истинное удовольствие от игры, оказываются более благополучны и в жизни;

Одновременно с этим подтверждаются результаты более ранних исследований — люди, не удовлетворяющие свои психологические потребности в реальной жизни, с большей вероятностью получают негативный опыт и во время игры.

Начиная сбор данных для своего исследования, авторы этой работы обратили внимание на недостаток предыдущих аналогичных исследований. Дело в том, что почти все они заключались в анализе анкет респондентов, которые заполняли только с их слов. Изучения реальных игровых данных не проводилось. Поэтому оксфордские ученые обратились к издателям двух игр — Plants vs Zombies: Battle for Neighborville и Animal Crossing: New Horizons.

Это популярные тайм-киллеры с элементами стратегии, а также весьма развитыми социальными взаимодействиями среди игроков. Подобные проекты пользуются популярностью у тех, кто ищет кратковременное развлечение в транспорте или для «убивания времени» в любых ситуациях. При этом они обладают высокой степенью аддикции, то есть игроки могут погружаться в процесс на многие часы. Иными словами, это идеальный пример, чтобы оценить как заядлых геймеров, так и любителей заскочить на пару минут.

Благодаря сотрудничеству издателей исследователи смогли получить 3274 заполненные анкеты с привязкой к внутриигровой статистике респондентов. Опросник специально составили так, чтобы оценить благополучие игроков, а также их впечатления от развлечения. Все участники были старше 18 лет, а их личность в процессе исследования не раскрывалась.

Примечательно, что компания Nintendo поделилась с учеными только проведенным в Animal Crossing: New Horizons игроками временем. А вот Electronic Arts предоставила более подробные сведения о времяпрепровождении пользователей Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Данные включали в себя игровые достижения респондентов и эмодзи, которыми они пользовались во время игры.

Ведущий автор исследования Никлас Йоханнес (Niklas Johannes) отмечает, что выводы этой работы нужно экстраполировать осторожно. По его мнению, значительную роль в корреляции между качеством игрового опыта и благополучием пользователей могли сыграть особенности изученных проектов. В обеих играх взаимовыгодные социальные взаимодействия — важный элемент игрового процесса. А позитивные совместные приключения положительно сказываются на психике. Для формирования более широкой картины он предложил другим издателям и разработчикам поделиться аналогичными данными.

