закрыть
17 ноября 2020, вторник, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые доказали, что видеоигры помогают людям жить лучше

3
  • 17.11.2020, 12:25
Ученые доказали, что видеоигры помогают людям жить лучше

Видеоигры — одна из самых противоречивых тем для обсуждения как в научных кругах, так и в обществе.

Причем за последние три десятка лет так и не было найдено какого-то единого ответа, вредят они или приносят полезу. Но наконец-то свершилось: исследователи из Оксфордского университета установили прямую связь между благополучием людей и тем, сколько времени и как они его проводят в компьютерных играх, пишет Naked science.

Препринт научной работы опубликован на портале PsyArXiv. Ученые с факультета Oxford Internet Institute (OII) сделали следующие выводы:

Общее время, которое человек проводит играя, имеет небольшое, но прямое позитивное влияние на его благополучие;

Субъективные ощущения от игрового процесса — более значимый фактор, чем лишь проведенное в игре время;

Те пользователи, которые испытывают истинное удовольствие от игры, оказываются более благополучны и в жизни;

Одновременно с этим подтверждаются результаты более ранних исследований — люди, не удовлетворяющие свои психологические потребности в реальной жизни, с большей вероятностью получают негативный опыт и во время игры.

Начиная сбор данных для своего исследования, авторы этой работы обратили внимание на недостаток предыдущих аналогичных исследований. Дело в том, что почти все они заключались в анализе анкет респондентов, которые заполняли только с их слов. Изучения реальных игровых данных не проводилось. Поэтому оксфордские ученые обратились к издателям двух игр — Plants vs Zombies: Battle for Neighborville и Animal Crossing: New Horizons.

Это популярные тайм-киллеры с элементами стратегии, а также весьма развитыми социальными взаимодействиями среди игроков. Подобные проекты пользуются популярностью у тех, кто ищет кратковременное развлечение в транспорте или для «убивания времени» в любых ситуациях. При этом они обладают высокой степенью аддикции, то есть игроки могут погружаться в процесс на многие часы. Иными словами, это идеальный пример, чтобы оценить как заядлых геймеров, так и любителей заскочить на пару минут.

Благодаря сотрудничеству издателей исследователи смогли получить 3274 заполненные анкеты с привязкой к внутриигровой статистике респондентов. Опросник специально составили так, чтобы оценить благополучие игроков, а также их впечатления от развлечения. Все участники были старше 18 лет, а их личность в процессе исследования не раскрывалась.

Примечательно, что компания Nintendo поделилась с учеными только проведенным в Animal Crossing: New Horizons игроками временем. А вот Electronic Arts предоставила более подробные сведения о времяпрепровождении пользователей Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Данные включали в себя игровые достижения респондентов и эмодзи, которыми они пользовались во время игры.

Ведущий автор исследования Никлас Йоханнес (Niklas Johannes) отмечает, что выводы этой работы нужно экстраполировать осторожно. По его мнению, значительную роль в корреляции между качеством игрового опыта и благополучием пользователей могли сыграть особенности изученных проектов. В обеих играх взаимовыгодные социальные взаимодействия — важный элемент игрового процесса. А позитивные совместные приключения положительно сказываются на психике. Для формирования более широкой картины он предложил другим издателям и разработчикам поделиться аналогичными данными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец