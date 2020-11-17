Символический удар по Путину Аббас Галлямов

17.11.2020, 12:33

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Аббас Галлямов

Происходящее в России все больше напоминает времена позднего Ельцина.

Пишут, что сотрудников «Уралвагонзавода» отправляют в вынужденные отпуска и переквалифицируют в маляров и дворников. Вообще-то эти люди — символический оплот Путина, та самая «глубинная Россия», на которую он опирается. Выглядят нынешние мытарства «мужиков с Уралвагонзавода» как то, что Путин не смог или не захотел защитить тех, кто когда-то — во времена Болотной — защитил его. По сути, спас от майдана, либералов и Госдепа. Какая черная неблагодарность!

Это очень сильный символический удар по Путину, по самой идее того, что он опирается на народ; что у него есть с этим народом какая-то личная — не опосредованная бюрократической вертикалью — связь.

Политический блок Кремля не может не понимать того, о чем я написал. И в этой связи у меня вопрос: они пытались спасти УВЗ или даже не стали этого делать? Кириенко звонил Мишустину? Мантурову? Чемезову? Говорил, что с политической точки зрения происходящее недопустимо?

Если он звонил и его просьбу проигнорировали — это показатель. Если он даже звонить не стал — это тоже показатель. В любом случае ничего хорошего про политические перспективы режима в этой связи сказать нельзя. Если он так «заботится» о своей социальной базе, он ее окончательно потеряет. До сих пор происходившее с ней можно было описать словом «эрозия». Дальше можно будет говорить о «деградации».

Бог с ним, с Кириенко — он либо боится позвонить в правительство, либо не боится и звонит, но там его не слушаются. А что насчет Вайно? Куда он смотрит? Заботиться о политических перспективах Путина — его прямая обязанность. Он просто не захотел вмешиваться (мол, бесполезно) — или все-таки попытался, но правительство и его проигнорировало?

Происходящее все больше напоминает времена позднего Ельцина. Тогда на звонки из Администрации тоже никто внимания не обращал. Да она — наперед зная, какой будет реакция, — никуда в общем-то особо и не звонила.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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