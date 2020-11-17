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МИД Литвы поддержал расширение санкций против режима Лукашенко

  • 17.11.2020, 12:42
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МИД Литвы поддержал расширение санкций против режима Лукашенко

Литва внимательно следит за ситуацией в Беларуси.

Текст заявления МИД Литвы о расширении санкций против белорусских властей опубликовал сайт naviny.media.

«Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, особенно после гибели Бондаренко и брутальных расправ над гражданами Беларуси в последние дни», — передала позицию министра Линаса Линкявичюса его пресс-секретарь Раса Якилайтене.

Министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс в свою очередь написал в твиттере, что страны Балтии вскоре расширят санкции в отношении белорусского режима.

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