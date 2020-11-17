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Пенсионер из Барановичей: У меня вскипела душа, буду выходить на акции, пока есть силы

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  • 17.11.2020, 12:47
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Пенсионер из Барановичей: У меня вскипела душа, буду выходить на акции, пока есть силы
Фото: Ирина КОМИК

Сильное признание 71-летнего белоруса.

В редакцию intex-press.by обратился Владимир Станиславович. Мужчине 71 год, и он регулярно гуляет по городу по воскресеньям. Пенсионер рассказал, что заставило его выйти на акции протеста и как красный галстук довел его до суда.

– Я не ходил на протесты, которые начались в Барановичах сразу после выборов. Мне, как деду, «не доходило», что и как происходит в стране. Я не видел всей жестокости. Но, посмотрев в интернете видео и истории людей о том, как издевались над ними, я начал выходить. И буду это делать, пока будут силы. У меня вскипела душа! Ну как так?!

Я хожу на протесты не из-за того, что плохо живу. Я проработал всю жизнь, доволен пенсией. Я выхожу потому, что считаю: свой народ нельзя постоянно обманывать. Этот обман длится уже 26 лет. А еще из-за насилия. Куда столько? За что?!

Меня уже, как и многих, задерживали. Доставили в Барановичский ГОВД 18 октября, когда проходил воскресный марш. Задержали потому, что я шел в красном галстуке. В милиции вместе со мной сидело человек десять. Ничего не скажу, условия были неплохие, все проходило культурно. Милиционеры даже улыбались мне глазами. В тот момент я подумал, что, видимо, не все еще потеряно. Меня отпустили спустя три часа.

А потом – 27 октября – был суд, на который я пришел в своем красном галстуке. Судья Николай Кмита спросил, почему я в красном галстуке. Я ответил: «Потому что для меня это какой-никакой торжественный момент – мой первый суд за всю жизнь. Да и президент на инаугурации был в похожем галстуке». В итоге мне дали штраф. Не за галстук, конечно, а за то, что ходил по городу. Дожили, уже и походить нельзя.

Я считаю, что из-за одного человека 9 миллионов страдать не должны.

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