закрыть
17 ноября 2020, вторник, 13:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Создан чат, в котором белорусы помогают жителям Новой Боровой

1
  • 17.11.2020, 12:52
  • 1,875
Создан чат, в котором белорусы помогают жителям Новой Боровой

За полтора часа к нему присоединилось более 11 тысяч человек.

Создан чат, в котором люди помогают жителям Новой Боровой. Число участников чата за полтора часа достигло 11 300 человек.

Жители Минска адресно предлагают электрорадиаторы, воду и свои квартиры для временного пребывания.

В одном из главных протестных районов Минска, Новой Боровой, водоснабжения нет с воскресенья, а сегодня не стало отопления. Жители считают, что власти таким образом пытаются отомстить одному из главных антилукашенковских бастионов столицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец