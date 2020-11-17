Создан чат, в котором белорусы помогают жителям Новой Боровой

Создан чат, в котором белорусы помогают жителям Новой Боровой1
- 17.11.2020, 12:52
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За полтора часа к нему присоединилось более 11 тысяч человек.
Создан чат, в котором люди помогают жителям Новой Боровой. Число участников чата за полтора часа достигло 11 300 человек.
Жители Минска адресно предлагают электрорадиаторы, воду и свои квартиры для временного пребывания.
В одном из главных протестных районов Минска, Новой Боровой, водоснабжения нет с воскресенья, а сегодня не стало отопления. Жители считают, что власти таким образом пытаются отомстить одному из главных антилукашенковских бастионов столицы.