Создан чат, в котором белорусы помогают жителям Новой Боровой 1 17.11.2020, 12:52

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За полтора часа к нему присоединилось более 11 тысяч человек.

Создан чат, в котором люди помогают жителям Новой Боровой. Число участников чата за полтора часа достигло 11 300 человек.

Жители Минска адресно предлагают электрорадиаторы, воду и свои квартиры для временного пребывания.

В одном из главных протестных районов Минска, Новой Боровой, водоснабжения нет с воскресенья, а сегодня не стало отопления. Жители считают, что власти таким образом пытаются отомстить одному из главных антилукашенковских бастионов столицы.

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